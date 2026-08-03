Neto questiona Memphis sobre volta ao Corinthians: 'Por que não veio antes?' Jogador está de férias após disputar a Copa do Mundo

Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira (3), o apresentador Craque Neto questionou Memphis Depay, que ainda não voltou do período de férias após a disputa da Copa do Mundo. O camisa 10 está em negociações para ampliar o seu contrato com o Corinthians.

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O ex-jogador comentou a situação do holandês, que não esteve em campo nos últimos jogos do Timão, e fez o questionamento sobre o motivo de ele não ter retornado anteriormente para ajudar o clube. Além disso, o apresentador comparou a situação do atleta com a época em que defendia a camisa do Corinthians.

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— Por que você não veio para jogar, cara? Por que você não veio para ajudar o Corinthians? O Corinthians precisando de você! Por que você não veio antes? Por que você não renovou o contrato para jogar quinta-feira (no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Internacional)? Você não é corintiano? — iniciou Neto antes de mencionar a sua trajetória pelo clube.

— Sabe quantas vezes eu joguei com infiltração? Sabe quantas vezes eu joguei ganhando uma merreca? Sabe quantas vezes a gente jogou, viajando desgraçadamente com gripe? Sabe quantas vezes eu joguei no Corinthians com dor nas costas, com lombalgia, com contusão, tomando infiltração? Sabe quantas infiltrações eu tomei para jogar pelo Corinthians? Não era jogar para mim não, cara! — encerrou o apresentador.

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Memphis está prestes a renovar o seu contrato com o Corinthians (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Renovação de Memphis com o Corinthians entrou em fase final na última semana

O Corinthians segue otimista pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado, o clube paulista trabalha na elaboração dos documentos finais para a assinatura do novo vínculo e a formalização do acerto com o jogador.

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A situação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa gerou questionamentos entre torcedores, principalmente pela necessidade de formalizar um novo contrato caso o vínculo anterior chegasse ao fim. O Corinthians, no entanto, trabalhava com a informação de que a renovação não exigiria um novo registro do jogador no BID da CBF.

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Segundo apurou a reportagem, o registro do atleta no BID permanece o mesmo. Com a renovação acertada, o novo contrato será publicado dentro do vínculo já existente, sem a necessidade de um novo registro. A alteração acontece apenas no contrato de trabalho entre Corinthians e Memphis, sem impacto no cadastro junto à CBF.

Além da assinatura, o Corinthians também aguarda a realização dos exames médicos do atacante, que devem acontecer logo após aprovação nas minutas contratuais. O clube trata o procedimento como uma medida de rotina, que seria exigida para qualquer jogador.

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No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

Renovação de contrato com Memphis

A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

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Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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