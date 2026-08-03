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Presidente do Cuiabá ironiza renovação de Memphis e viraliza: 'Vai continuar'

Jogador deve permanecer no clube até 2028

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 12:44
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Memphis Depay em partida do Corinthians na Libertadores
Memphis estava de férias após disputar a Copa do Mundo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, falou sobre a renovação contratual de Memphis Depay com o Corinthians e repercutiu nas redes sociais. O dirigente comentou sobre as dívidas do Timão, o transferban e cobrou atitudes da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão independente vinculado à CBF que tem como objetivo resolver conflitos contratuais, regulatórios e financeiros no futebol brasileiro.

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— Eles (Corinthians) continuam vivendo como se não estivessem devendo e não pagando. A CNRD fala em pelo menos 6 meses sem poder contratar. O transferban foi dado no dia 17 de julho. Espero que a CNRD cumpra o que ela mesma escreveu, para não ficar claro que não há punição para quem não honra seus compromissos. Só tem punição para quem honra — disse Cristiano.

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Memphis Depay, do Corinthians, estava de férias após a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Renovação de Memphis com o Corinthians entrou em fase final na última semana

Corinthians segue otimista pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado, o clube paulista trabalha na elaboração dos documentos finais para a assinatura do novo vínculo e a formalização do acerto com o jogador.

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A situação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa gerou questionamentos entre torcedores, principalmente pela necessidade de formalizar um novo contrato caso o vínculo anterior chegasse ao fim. O Corinthians, no entanto, trabalhava com a informação de que a renovação não exigiria um novo registro do jogador no BID da CBF.

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Segundo apurou a reportagem, o registro do atleta no BID permanece o mesmo. Com a renovação acertada, o novo contrato será publicado dentro do vínculo já existente, sem a necessidade de um novo registro. A alteração acontece apenas no contrato de trabalho entre Corinthians e Memphis, sem impacto no cadastro junto à CBF.

Além da assinatura, o Corinthians também aguarda a realização dos exames médicos do atacante, que devem acontecer logo após aprovação nas minutas contratuais. O clube trata o procedimento como uma medida de rotina, que seria exigida para qualquer jogador.

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No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

Renovação de contrato com Memphis

A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

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Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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