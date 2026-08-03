Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores' Jogador fez forte desabafo antes de leilão beneficente

Neymar criticou a imprensa esportiva brasileira em desabafo feito durante o 6º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., na segunda-feira (3). O jogador afirmou que o tratamento dado pela mídia aos atletas ultrapassa os limites e alertou para os riscos à saúde mental dos futebolistas.

O evento aconteceu na véspera da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Remo e Santos, marcada para esta terça-feira (4), em Belém. O camisa 10 do Santos concedeu entrevista ao próprio canal e também falou em zona mista do leilão.

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- Eu só acho que boa parte da imprensa vai adoecer todos os jogadores de futebol. Digo aqui no Brasil. É a maior profissão, a mais conhecida aqui no Brasil, a mais atacada. Então acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, com as notícias que soltam, porque a maioria delas não são verdade. E isso acaba machucando as pessoas que estão ao redor, seus torcedores, seu próprio trabalho. Então peço pra se precaver antes de postar essas coisas, de falarem besteiras que não são reais, porque isso vai acabar adoecendo muitos jogadores - disse.

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- O psicológico do jogador é forte, o meu acho que é bem forte, por sinal, mas nem todos são assim. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Então só peço que se responsabilizem mais pelas suas palavras, porque é muito fácil ter um microfone na mão, falar o que quer, e no dia seguinte, se não for verdade, está tudo bem, ninguém se retrata, ninguém fala nada, sabe? Essas coisas acabam passando dos limites - completou.

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Neymar Pai também participou do leilão nesta segunda-feira (3) (Foto: Reprodução/Youtube)

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