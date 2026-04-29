Lance de jogador do São Paulo contra o Millonarios chama atenção: 'Curioso'

O São Paulo viajou à Colômbia para enfrentar o Millonarios, de Bogotá, pela terceira partida da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo terminou empatado em 0 a 0, sem muitas chances para ambos os lados, mas uma jogada de Gonzalo Tapia chamou atenção dos internautas nas redes sociais.

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➡️ São Paulo e Millonarios empatam sem gols pela Sul-Americana; dê suas notas

Confira a reação dos são-paulinos:

São Paulo ficou no empate sem gols com o Millonarios (Foto: Luis Acosta/AFP)

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Primeiro tempo

O São Paulo dominou os minutos iniciais da partida. Aos 19, criou a primeira chance mais perigosa com André Silva, mas Sarabia afastou em cima da linha. O Tricolor conseguia controlar as ações diante do Millonarios, porém ainda faltava maior aproximação no meio-campo.

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Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Millonarios levou perigo com Llinás. Após cruzamento de David Silva na pequena área, o zagueiro subiu mais que a marcação do São Paulo, mas a bola tirou tinta do travessão. No final da primeira etapa, o São Paulo ainda dava ritmo ao confronto, porém viu um crescimento na pressão do time colombiano.

Segundo tempo

A etapa final começou com um pouco mais de vantagem para o Millonarios. Logo nos primeiros minutos, criou duas finalizações perigosas. Aos 21 minutos, Bobadilla ficou muito perto de marcar. Tapia aplicou uma meia-lua na marcação, avançou e cruzou para a área. Novoa cortou e, por pouco, a bola não sobrou limpa para o meia finalizar.

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O Tricolor manteve a bola no pé. Nos acréscimos, Carlos Coronel fez uma baita defesa, em uma finalização muito perigosa do Millonarios. O jogo terminou sem gols, mas com o time de Roger Machado seguro na liderança.