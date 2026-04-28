IA crava placares de Botafogo, São Paulo e Santos na Sul-Americana

Botafogo, São Paulo e Santos entram em campo nesta terça-feira (28) pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Diante do cenário, o Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular e apontar os placares da partida.

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A tecnologia previu um passeio do Glorioso diante do Independiente Petrolero, da Bolívia, no Nilton Santos. Apesar disso, a IA previu um empate no confronto Millonarios x São Paulo e uma derrota do Santos na partida contra o San Lorenzo, na Argentina.

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Veja os palpites da IA abaixo:

Botafogo 3 x 0 Independiente Petrolero

Botafogo dominante em casa, com mais qualidade técnica e controle do jogo. Dois gols no primeiro tempo e um no segundo para fechar com tranquilidade.

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Millonarios 1 x 1 São Paulo

Jogo equilibrado em Bogotá, com pressão dos colombianos, mas o São Paulo segurando bem e aproveitando um contra-ataque para empatar.

San Lorenzo 2 x 1 Santos

Partida dura na Argentina, com o San Lorenzo mais eficiente em casa. Santos até reage, mas não consegue buscar o empate.

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Botafogo, São Paulo e Santos na Sul-Americana (Foto: AFP e Botafogo)

Cenários de Botafogo, São Paulo e Santos na Sul-Americana

As três equipes brasileiras têm missões importantes na competição. O Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero, da Bolívia, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. Atualmente, o Glorioso ocupa a liderança do Grupo E do torneio, com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas.

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No mesmo horário, o Santos enfrenta o San Lorenzo na Argentina. A equipe do Peixe busca recuperar-se na competição e somar a primeira vitória. O time paulista está na última colocação do Grupo D, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas.

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O São Paulo enfrenta o Millonarios, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Capim. O Tricolor entra em campo para defender a liderança do Grupo C da Sul-Americana.