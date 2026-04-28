Poupados da Sula, Luciano e Calleri marcaram mais de 50% dos gols do São Paulo em 2026

O São Paulo entra em campo na noite desta terça-feira (28) diante do Millionarios, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Roger Machado promoverá mudanças na equipe que entra em campo logo mais e sete titulares não foram relacionados para o confronto fora de casa. Entre eles, os atacantes Luciano e Calleri. A ausência da dupla aumenta o desafio do sistema ofensivo do Tricolor, já que os dois são responsáveis por mais de 50% dos gols da equipe em 2026.

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Até aqui, o São Paulo balançou as redes 35 vezes, entre jogos do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Calleri e Luciano lideram o ranking de artilheiros e, juntos, somam 19 gols o que representa pouco mas de 54% das bolas na rede da equipe paulista.

O argentino já tem 11 gols na temporada, enquanto Luciano chegou a oito após marcar contra o Mirassol no último sábado. O camisa 10 tem sido decisivo para o São Paulo de Roger Machado e anotou quatro gols nos últimos quadro jogos, números que colocaram o atacante como o terceiro maior artilheiro do clube em Campeonatos Brasileiros, ultrapassando o ídolo Rogério Ceni no ranking.

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Na lista de participações em gols, Calleri é o líder com 13 no total, já que soma mais duas assistências, além dos 11 gols. Luciano chega a 11 e está entre os três melhores garçons do ano com três passes para gol, ao lado de Marcos Antônio e Danielzinho. Bobadilla, com três gols e duas assistência, é o terceiro na lista de participações diretas na temporada do São Paulo.

Para a partida contra o Millionarios, o Tricolor também não contará com Lucas Ramon, Enzo Díaz, Rafael Toloi, Danielzinho e Artur. Por isso, Roger Machado precisará fazer alterações e nomes da base devem aparecer no onze inicial do treinador. Tetê e Lucca podem ser opções no ataque, enquanto Djhordney pode iniciar no meio-campo.

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Veja os maiores artilheiros e assistentes do São Paulo em 2026

Artilheiros

11 gols - Calleri 8 gols - Luciano 3 gols - Damián Bobadilla, Ferreirinha e Lucas Moura 2 gols - Gonzalo Tapia 1 gol - Artur, Cauly, Danielzinho, Lucas Ramon e Sabino

Assistentes

3 assistências - Danielzinho, Luciano e Marcos Antônio 2 assistências - Artur, Damián Bobadilla, Calleri e Wendell 1 assistência - Enzo Díaz, Ferreirinha, Lucas Moura, Lucas Ramon, Pedro Ferreira, Arboleda e Sabino