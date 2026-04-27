Millionarios x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O São Paulo entra em campo pelo terceiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira (28), diante do Millionario, da Colômbia. O Tricolor pode manter o 100% de aproveitamento na competição após vencer as duas primeiras rodadas e o técnico Roger Machado deve entrar com uma escalação reserva no confronto. A bola rola às 21h30 no Estádio El Campín, em Bogotá.

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O Tricolor lidera o Grupo C com seis pontos, seguido do O'Higgins e do próprio Millionarios, ambos com três pontos cada. O desempate de saldo de gols mantém os chilenos na frente, já que a equipe colombiana tem -1 contra zero do time do Chile. O Boston River, do Uruguai, ainda não pontuou e é o lanterna da chave.

Como chegam São Paulo e Millionarios

Em campo, o São Paulo terá novidades, como Lucca e Djhordney, formados na categoria de base, além de outros nomes que não têm atuado no onze inicial do treinador, a exemplo de Cédric, Tapia e André Silva. O treinador definiu sete nomes que não estarão na Colômbia para a partida: Lucas Ramon, Enzo Díaz, Rafael Toloi, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri.

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No Millionarios, o nome mais conhecido do elenco não estará à disposição. O centroavante Radamel Falcão, ex-Porto, Monaco e seleção colombiana sofreu uma fratura na face no último jogo do Campeonato Colombiano e não será relacionado. O time é comandado por Fábian Bustos, técnico argentino que passou pelo Santos em 2022 e também treinou esquipes como Barcelona e Guayaquil e LDU, ambas do Equador.

Ficha Técnica:

⚽MILLIONARIOS X SÃO PAULO - 3ª rodada da Sul-Americana (Grupo D)

📲 Terça-feira, dia 28 de abril de 2026

📍Estádio: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: plano premium do Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo no Disney+)

🗣️Arbitragem: Juan Benítez (PAR)

🚩Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Cuevas (PAR)

📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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Prováveis escalações:

MILLIONARIOS (Técnico: Fábian Bustos)

De Amores; Sarabia, Llinás e Banguero; Valencia, Ureña, García, Silva e Del Castillo; Leonardo Castro e David Castro.

SÃO PAULO (Técnico: Roger Machado)

Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Bobadilla (Djhordney) e Cauly (Pedro Ferreira); Lucca, Tapia (Tetê) e André Silva.