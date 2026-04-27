O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira (27), às 18h, contra o América-MG, na Arena Independência, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, com transmissão da N Sports. Antes do confronto, a atacante Gadu destacou o momento da equipe e falou sobre o reencontro com o ex-clube.

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Embalado por três vitórias consecutivas, o São Paulo chega para a rodada entre os primeiros colocados. Para a jogadora, o desempenho recente é reflexo direto do trabalho desenvolvido ao longo da temporada, mas exige manutenção de foco.

— A gente vive um momento muito positivo. Essas três vitórias seguidas dão confiança, mostram que o trabalho vem sendo bem feito. Mas também sabemos que o campeonato é muito competitivo e exige muita regularidade. O grupo tá confiante, mas com os pés no chão. Se continuarmos focadas jogo a jogo, com esse nível de entrega, naturalmente vamos brigar lá em cima. A liderança é consequência — analisou a jogadora.

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O duelo também carrega um significado pessoal para Gadu, que atuou pelo América-MG antes de chegar ao clube paulista. A atacante ressaltou o respeito pela equipe mineira, mas reforçou o compromisso com o São Paulo.

— Com certeza é um jogo especial. Foi um clube importante na minha trajetória, onde aprendi bastante e evoluí como atleta. Tenho muito respeito por todos de lá, mas dentro de campo o foco é total no São Paulo. Vou dar o meu melhor pra ajudar a equipe — disse.

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A jogadora também comentou a preparação da equipe para o confronto fora de casa e destacou a necessidade de atenção durante toda a partida.

— A semana tem sido de muito trabalho e ajustes, com a comissão passando bastante informação pra gente evoluir a cada treino. Sabemos que o América não vem de uma sequência tão positiva, mas futebol é imprevisível. Por isso, a nossa postura é de total respeito e concentração máxima, pra fazer um jogo consistente e buscar mais um bom resultado — completou.

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Campanha do São Paulo no Brasileirão Feminino

O São Paulo soma 16 pontos em sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, ocupando a terceira colocação. A equipe tem a mesma pontuação de Corinthians e Palmeiras, ficando atrás nos critérios de desempate. O time marcou 12 gols e sofreu cinco até o momento, mantendo campanha dentro da zona de classificação para a próxima fase.