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Galvão lamenta queda do Brasil para Noruega e manda recado a Neymar

Seleção Brasileira deixou a Copa do Mundo nas oitavas de final

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:26
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Galvão Bueno Luis Roberto
Galvão Bueno com olhar de tristeza (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O revés aconteceu neste domingo (5), diante da Noruega em uma derrota por 2 a 1, em Nova York, nos Estados Unidos. Após o resultado, o narrador Galvão Bueno lamentou o ocorrido e mandou um recado para o atacante Neymar.

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    Durante a transmissão da partida, pelo SBT, o jornalista chamou atenção para as chances desperdiçadas da Seleção Brasileira ao longo da partida. Além disso, Galvão reprovou a postura de Neymar, que provocou o goleiro rival na cobrança de pênalti do gol brasileiro, já na reta final.

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    — Todo mundo dizia e a gente sabia que seria complicado. Mas o Brasil foi atrás do resultado. Teve um pênalti, bem marcado, mas o goleiro foi bem. Fez uma série de milagres. Depois deixaram o Haaland solto e ele fez dois. Neymar ainda diminuiu de pênalti. Mas não precisava dessa troca de provocações com o goleiro — iniciou o narrador, antes de completar.

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    • — Ele bateu o pênalti muito bem, mas não precisava daquela discussão. A Noruega vai em frente. Não deu. É o velho futebol, que as vezes não é tão bom para um time, e hoje as coisas não aconteceram para o Brasil. Lamentavelmente voltamos mais cedo do que esperávamos. Hoje não vou sorrir. Copa do Mundo se ganha nos detalhes. Hoje foram muitos. Os gols que o Brasil perdeu, poderiam ter nos colocados à frente. Mas não aconteceu — concluiu.

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    Como foi Brasil x Noruega?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

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    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

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    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

    Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.

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