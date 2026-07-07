Suíça x Colômbia: veja os melhores momentos do duelo de oitavas de final da Copa do Mundo Colômbia de Lucho Díaz cai para a Suíça nos pênaltis

As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. Ao final da rodada de oitavas de final, o Mundial está se afunilando cada vez mais. A última partida desta fase de mata-mata foi entre Suíça e Colômbia, que acabou nos pênaltis, após um empate sem gols.

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Classificada, a Suíça terá pela frente a sua missão mais difícil na Copa do Mundo até agora, eliminar a Argentina de Lionel Messi, atual campeã do Mundo.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades claras. A Suíça começou melhor e levou perigo com Ndoye e Rieder, exigindo boas defesas de Vargas. A Colômbia respondeu na reta final da etapa, quando Puerta finalizou da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. As duas equipes marcaram forte no meio-campo e foram para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

Segundo tempo

O segundo tempo seguiu equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Suíça levou perigo em cobrança de falta de Rieder, além de criar oportunidades com Sow e Ndoye, enquanto a Colômbia respondeu principalmente com Luis Suárez, que desperdiçou uma boa chance após falha de Xhaka, e com uma finalização fraca de Luis Díaz.

Luis Díaz em ação no jogo da Colômbia contra Suíça pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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As duas seleções fizeram mudanças para buscar a vitória, mas não conseguiram balançar as redes, e o confronto terminou empatado por 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

A Colômbia começou desperdiçando uma grande oportunidade em escanteio cobrado por Quinteiro, em que Lucumí superou a zaga suíça, mas acertou o travessão. No lance seguinte, Jaminton Campaz arriscou de longe para boa defesa de Kobel. A Suíça respondeu minutos depois com Zeki Amdouni, que finalizou dentro da área, mas Camilo Vargas fez milagre para evitar o gol.

No segundo tempo da prorrogação, a Colômbia pressionou e perdeu chance clara de gol com Campaz, que saiu cara a cara com Kobel, mas isolou o chute. Na sequência do jogo, ambas as equipes diminuíram o ritmo e o jogo foi à disputa de pênaltis.

Veja como foram os pênaltis de Suíça x Colômbia

Suíça

✅ Granit Xhaka

✅ Zeki Amdouni

❌ Manuel Akanji

✅ Cédric Itten

✅ Rubén Vargas

Colômbia

✅ Juan Fernando Quintero

❌ Davinson Sánchez

✅ Jaminton Campaz

❌ Cucho Hernández

✅ Luis Díaz