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Suíça x Colômbia: veja os melhores momentos do duelo de oitavas de final da Copa do Mundo

Colômbia de Lucho Díaz cai para a Suíça nos pênaltis

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
07/07/2026 20:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. Ao final da rodada de oitavas de final, o Mundial está se afunilando cada vez mais. A última partida desta fase de mata-mata foi entre Suíça e Colômbia, que acabou nos pênaltis, após um empate sem gols.

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    Primeiro tempo

    O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades claras. A Suíça começou melhor e levou perigo com Ndoye e Rieder, exigindo boas defesas de Vargas. A Colômbia respondeu na reta final da etapa, quando Puerta finalizou da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. As duas equipes marcaram forte no meio-campo e foram para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

    Segundo tempo

    O segundo tempo seguiu equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Suíça levou perigo em cobrança de falta de Rieder, além de criar oportunidades com Sow e Ndoye, enquanto a Colômbia respondeu principalmente com Luis Suárez, que desperdiçou uma boa chance após falha de Xhaka, e com uma finalização fraca de Luis Díaz.

    Luis Díaz em ação no jogo da Colômbia contra Suíça pela Copa do Mundo de 2026
    Luis Díaz em ação no jogo da Colômbia contra Suíça pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    As duas seleções fizeram mudanças para buscar a vitória, mas não conseguiram balançar as redes, e o confronto terminou empatado por 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

    Prorrogação

    A Colômbia começou desperdiçando uma grande oportunidade em escanteio cobrado por Quinteiro, em que Lucumí superou a zaga suíça, mas acertou o travessão. No lance seguinte, Jaminton Campaz arriscou de longe para boa defesa de Kobel. A Suíça respondeu minutos depois com Zeki Amdouni, que finalizou dentro da área, mas Camilo Vargas fez milagre para evitar o gol.

    No segundo tempo da prorrogação, a Colômbia pressionou e perdeu chance clara de gol com Campaz, que saiu cara a cara com Kobel, mas isolou o chute. Na sequência do jogo, ambas as equipes diminuíram o ritmo e o jogo foi à disputa de pênaltis.

    Veja como foram os pênaltis de Suíça x Colômbia

    Suíça

    ✅ Granit Xhaka
    ✅ Zeki Amdouni
    ❌ Manuel Akanji
    ✅ Cédric Itten
    ✅ Rubén Vargas

    Colômbia

    ✅ Juan Fernando Quintero
    ❌ Davinson Sánchez
    ✅ Jaminton Campaz
    ❌ Cucho Hernández
    ✅ Luis Díaz

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