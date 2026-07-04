Galvão Bueno abre o jogo sobre proposta da Cazé TV Narrador recusou investida de concorrente da Globo

O narrador Galvão Bueno abriu o jogo e contou que recebeu uma proposta para trabalhar na Cazé TV depois que deixou a Globo. Contudo, optou por declinar a oportunidade na plataforma por conta da antiga emissora.

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Durante uma participação no "Charla Podcast", Galvão declarou que não achava correto assumir o cargo na concorrente da Globo. Ele ainda contou que tinha um contrato que o proibia de narrar jogos em TV aberta durante dois anos.

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— Convidaram, fizeram um convite. Após 43 anos na Globo, terminou ali, e aí tenho o contrato de mais dois anos de 'non-compete'. O contrato dizia que eu não podia fazer transmissões em TVs abertas — iniciou o narrador, antes de completar.

— A CazéTV me fez a proposta e eu não achei correto em função da Globo, porque a Globo e a Cazé iam fazer (o mesmo jogo). Eu ainda estava com contrato vigente com a Globo. Não iria fazer TV aberta, mas iria fazer uma concorrência. Não achei que fosse correto — concluiu.

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Galvão Bueno no SBT

Na atual edição da Copa do Mundo, Galvão Bueno tem sido a voz dos jogos da Seleção Brasileira nas transmissões do SBT. Ele, até o momento, já trabalhou nas transmissões de quatro jogos do Mundial. A parceria envolve a N Sports, sua própria empresa de comunicação.

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