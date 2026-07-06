Galvão Bueno abre o jogo e revela se irá narrar próxima Copa do Mundo Com a derrota, delegação brasileira já se planeja para o próximo mundial

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo também pode ter marcado a despedida de Galvão Bueno de transmissões de Mundiais. Logo após o apito final, o narrador do SBT e da NSports fez um discurso emocionante e admitiu que dificilmente estará atrás dos microfones na edição de 2030.

Aos 75 anos, Galvão afirmou que não consegue se imaginar narrando uma Copa do Mundo aos 80 anos e indica que não continuará na exibição do torneio mundial.

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– Não é para se pensar em narrar outra Copa do Mundo com 80 anos de idade. Não sei se estarei aqui, se estarei bem. Mas foi muito bom. Claro que eu gostaria de um resultado melhor. Não necessariamente que o Brasil fosse campeão, mas que fosse um pouco mais à frente - afirmou Galvão.

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Galvão Bueno finaliza transmissão da Copa do Mundo com mensagem de agradecimento (Foto: Divulgação/SBT)

Narrador finaliza com agradecimento

Antes da possível despedida, o narrador fez questão de agradecer à equipe do SBT e à direção da emissora pela oportunidade de voltar a narrar uma Copa do Mundo e o publico que o abraçou durante a competição inteira:

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– O prazer que tive de transmitir a Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo foi enorme. Pelo carinho do povo, de dezenas e dezenas de brasileiros que sempre acompanharam e continuam acompanhando o nosso trabalho. Também pelas críticas, que fazem parte - agradeceu o narrador.

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Na reta final do pronunciamento, Galvão deixou uma mensagem de esperança para o futuro da Seleção Brasileira.

– Obrigado a todos. Que tudo saia melhor na próxima Copa do Mundo. Já já vai começar o Programa Silvio Santos. Então vamos lá. Obrigado mais uma vez a todos. Vamos tocar em frente, vamos embora, porque Copa do Mundo é isso aí - concluiu Galvão Bueno.

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Recorde histórico de Galvão em Copas

Caso realmente não volte a narrar um Mundial, Galvão encerrará uma trajetória histórica. O narrador transmitiu 14 edições consecutivas da Copa do Mundo, desde 1978, tornando-se o profissional com mais partidas narradas na história do torneio e entrando para o Guinness World Records.

A despedida aconteceu logo após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega. Haaland marcou os dois gols da equipe europeia, enquanto Neymar descontou de pênalti nos acréscimos. Os noruegueses enfrentarão a seleção da Inglaterra pelas quartas de final.

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