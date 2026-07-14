Destaque do Arsenal, Trossard é oficializado como reforço do Besiktas Jogador deixa os Gunners após três anos e meio

O Besiktas oficializou nesta terça-feira (14) a chegada de Leandro Trossard. O belga encerra sua passagem pelo Arsenal depois de três temporadas e meia e reforçará o clube turco a partir da próxima temporada. O clube turco confirmou o acordo em definitivo, enquanto os ingleses autorizaram o jogador a viajar para Istambul para realizar exames médicos e concluir os últimos trâmites da transferência.

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Segundo a "Sky Sports", a negociação foi fechada por 17 milhões de libras (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual), sendo 15,3 milhões fixos e outros 1,7 milhão em bônus por metas. O contrato de Trossard com o Arsenal era válido até meados de 2027.

Contratado junto ao Brighton em janeiro de 2023, o belga encerra sua passagem pelos Gunners com 174 partidas, 36 gols e 34 assistências. No período, tornou-se peça importante do elenco comandado por Mikel Arteta e participou da campanha que terminou com a conquista da última edição da Premier League.

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Peça importante na campanha do título

Na temporada passada, Trossard voltou a ter participação relevante na equipe londrina. O atacante disputou 50 partidas em todas as competições, marcou oito gols e distribuiu 11 assistências, além de iniciar a decisão da Champions League contra o PSG.

Pela Premier League, o belga foi titular em 21 oportunidades e contribuiu em momentos decisivos da campanha do título inglês. Um levantamento da Sky Sports mostra que 17 dos 27 gols marcados por Trossard na Premier League pelo Arsenal colocaram a equipe em vantagem ou restabeleceram a igualdade no placar, reforçando o peso do atacante em momentos decisivos.

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Trossard comemorando gol com a camisa do Arsenal (Foto: GLYN KIRK/AFP)

Durante a Copa do Mundo, Trossard também foi um dos destaques da Bélgica. O atacante começou como titular os seis jogos da seleção no torneio, marcou dois gols e ajudou a equipe a alcançar as quartas de final.

Saída pode abrir espaço para reforços

A transferência de Trossard acontece em um momento de reformulação no lado esquerdo do ataque do Arsenal. Segundo a Sky Sports, a diretoria trabalha para reforçar o setor e monitora nomes como Morgan Rogers, do Aston Villa, Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, e Christos Tzolis, do Club Brugge.

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Além da saída do belga, o futuro de Gabriel Martinelli também desperta atenção, já que o contrato do brasileiro termina em 2027. Diante desse cenário, a tendência é que o clube londrino busque novas opções para a posição ainda nesta janela de transferências.

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