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Makelélé, ídolo da França, compara Mbappé a Ronaldo: 'O mais próximo que temos'

Campeão da Copa de 1998 também elogiou Olise

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 11:27
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A grande fase de Mbappé na Copa do Mundo rendeu elogios de um dos maiores ídolos da história da seleção francesa. Campeão mundial em 1998, Makélélé afirmou que o atacante do Real Madrid é o jogador que mais se aproxima de Ronaldo Fenômeno entre os atletas da atual geração. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o ex-volante também apontou o camisa 9 como favorito à conquista da Bola de Ouro.

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    Para Makélélé, o desempenho de Mbappé nas últimas temporadas consolidou o francês como o principal sucessor de Ronaldo Nazário. O ex-jogador destacou que, assim como o brasileiro marcou época, o atacante do Real Madrid representa um fenômeno do futebol em sua geração.

    — Eu gostaria que o Mbappé ganhasse. Ele não conquistou muitos títulos com o Real Madrid nesta temporada, mas o que ele está fazendo nesta Copa do Mundo é excepcional. O que Kylian vem demonstrando ano após ano o aproxima cada vez mais de Ronaldo Nazário. Chamamos Ronaldo de "Fenômeno" por um motivo, e Mbappé é o fenômeno da geração dele. Estou convencido de que ele é o mais próximo que temos de um novo R9 — afirmou.

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    • Além de destacar Mbappé, Makélélé também comentou o crescimento de Michael Olise, um dos destaques da seleção francesa e do Bayern de Munique. O ex-meio-campista revelou, inclusive, que sugeriu ao presidente Florentino Pérez a contratação do atacante para o Real Madrid.

    — Tive a oportunidade de conversar com Florentino Pérez e disse que, se houvesse dinheiro para contratar apenas um jogador, seria o Olise. Ele devolve ao torcedor a sensação de assistir ao futebol que nos fazia sonhar quando éramos crianças. Quando está inspirado, pode fazer algo que ninguém espera — declarou.

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    Apesar do elogio ao atacante francês, Makélélé evitou colocá-lo em comparação com outros grandes nomes da nova geração, como Jude Bellingham.

    — Não gosto de comparar grandes jogadores. Pelé, Maradona e Zidane escreveram suas histórias. Agora cabe a esses jovens construírem o próprio caminho e deixarem o nome deles marcado no futebol — disse.

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    Makelélé em ação pela seleção da França
    Makelélé em ação pela seleção da França (Foto: UEFA)

    Ex-volante também elogia Mourinho no Real Madrid

    Durante a entrevista, Makélélé comentou ainda o início da segunda passagem de José Mourinho pelo Real Madrid. O francês demonstrou confiança no trabalho do treinador português e destacou a capacidade do comandante em potencializar as características do elenco.

    — Mourinho é um treinador inteligente, observador e sabe utilizar cada jogador de acordo com aquilo que ele oferece para o equilíbrio da equipe. Ter atletas versáteis é uma vantagem enorme ao longo de uma temporada — afirmou.

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    O ex-jogador também citou Trent Alexander-Arnold como um exemplo de atleta que pode crescer sob o comando do técnico português.

    — Mourinho é um líder e saberá tirar o melhor dele. Um grande jogador precisa estar preparado para atuar em mais de uma posição quando a equipe necessita. Para um atleta completo, isso não representa um problema — completou.

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