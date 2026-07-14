De Paris 2024 a Dallas 2026: semifinal da Copa reúne 11 remanescentes da última decisão olímpica Seis franceses e cinco espanhóis revivem a última final olímpica na semifinal

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no AT&T Stadium, em Dallas, traz a campo o reencontro da última decisão das Olimpíadas de Paris. Ao todo, 11 jogadores que disputaram aquela final de 2024 integram os elencos que agora disputam uma vaga na decisão do Mundial. Pau Cubarsí, pela seleção espanhola, e Michael Olise, pelo lado francês, lideram essa geração que migrou rapidamente das categorias de base para o protagonismo nas equipes principais.

O grupo de remanescentes da final de Paris divide-se entre seis franceses, medalhistas de prata, e cinco espanhóis, que conquistaram a medalha de ouro na ocasião.

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O ecossistema de transição da Espanha

A Espanha transformou o torneio olímpico em um verdadeiro celeiro para a seleção principal. Das duas últimas edições dos Jogos, 13 atletas chegaram ao elenco que disputa a Copa do Mundo: oito fizeram parte da campanha da medalha de prata em Tóquio 2020 e outros cinco integraram o grupo campeão em Paris 2024.

A continuidade do trabalho explica esse aproveitamento. Luis de la Fuente esteve à frente da equipe olímpica em Tóquio e utilizou o cargo para preparar jogadores que mais tarde ganhariam espaço na seleção principal, casos de Pedri e Dani Olmo. Quando assumiu o comando da equipe principal após a Copa do Catar, deixou a seleção olímpica para Santi Denia, responsável por conduzir a Espanha ao ouro em Paris e impulsionar talentos como Álex Baena e Pau Cubarsí, titulares da equipe no atual Mundial.

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— Há jogadores que têm um gene especial, que é o caráter de seleção, e eles sempre rendem em um nível altíssimo. Eles entendem perfeitamente o que vamos pedir porque cresceram nesse ecossistema, o que nos deixa tranquilos com o rendimento que vão entregar — afirmou De La Fuente antes da competição.

A engrenagem de Thierry Henry na França

Na federação francesa, a integração também obedeceu a um planejamento específico. Em 2023, Thierry Henry assumiu o comando do time sub-21 e da seleção olímpica com a missão de preparar o grupo para os Jogos de Paris. O trabalho resultou no vice-campeonato e na consolidação de peças fundamentais para o técnico da seleção principal, Didier Deschamps.

— Os Jogos Olímpicos foram um acelerador para vários desses jovens. O torneio exigeu deles um nível de competitividade psicológica e física que encurtou o caminho até a seleção principal. O que Thierry Henry construiu ali foi uma base sólida de atletas prontos para a pressão máxima — declarou Deschamps.

Entre os destaques que subiram de patamar estão o meia Michael Olise, articulador da equipe em Paris e titular na Copa do Mundo, e o centroavante Jean-Philippe Mateta, que disputou a Olimpíada como um dos atletas acima de 23 anos e terminou o torneio com cinco gols.

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Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Decisão olímpica

O último confronto entre as duas bases ocorreu no Parque dos Príncipes, em uma vitória espanhola por 5 a 3 na prorrogação, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. Daquela partida histórica, Sergio Camello, autor de dois gols na prorrogação, acabou fora dos convocados para o Mundial de 2026, mas os principais nomes da estruturação tática de ambas as seleções voltam a se enfrentar em solo americano.

Lista dos remanescentes de Paris

Espanha

Marc Pubill - 🥇(2024)

Eric García - 🥇(2024)

Joan García - 🥇(2024)

Álex Baena - 🥇(2024)

Pau Cubarsí - 🥇(2024)

França

Manu Koné - 🥈(2024)

Michael Olise - 🥈(2024)

Désiré Doué - 🥈(2024)

Rayan Cherki - 🥈(2024)

Maghnes Akliouche - 🥈(2024)

Jean-Philippe Mateta - 🥈(2024)

França x Espanha

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