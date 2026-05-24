Rizek dispara sobre comemoração de Paulinho em Flamengo x Palmeiras: 'Não vejo'

O jornalista André Rizek se manifestou nas redes sociais após a polêmica comemoração de Paulinho na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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Depois de marcar o terceiro gol Alviverde, Paulinho, ex-Vasco comemorou mandando a torcida rubro-negra ficar em silêncio, gesto que provocou revolta entre jogadores e torcedores do Flamengo, além de uma confusão generalizada no gramado.

Nas redes sociais, Rizek saiu em defesa do atacante e criticou a repercussão negativa da comemoração.

Confira:

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Parte do público considerou a atitude provocativa por conta do clima quente do confronto, enquanto outros concordaram com o comentarista e apontaram exagero nas reclamações.

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Como foi o jogo?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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