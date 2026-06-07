Rizek crava substituto de Wesley na Seleção Brasileira: 'Ideal'

A Seleção Brasileira venceu o amistoso contra o Egito por 2 a 1, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, com gols de Bruno Guimarães e Endrick. No entanto, o que chamou atenção na noite foi a possível lesão na virilha de Wesley, lateral-direito que pode ser cortado da lista de Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo. Durante o programa 'Seleção Sportv', André Rizek, jornalista esportivo afirmou qual seria o principal substituto do lateral.

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Caso seja constatada uma lesão mais séria, Carlo Ancelotti pode optar por convocar outro jogador para o lugar do lateral da Roma. Contudo, o nome do substituto deve estar na pré-lista enviada à Fifa antes da convocação oficial. Além disso, tem de ser anunciado até 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira no Mundial — ou seja, até às 19h do próximo sábado (13).

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Pensando em possíveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Mas, para Rizek, nenhuma das duas opções seriam viáveis, sendo favorável a usar Danilo, do Flamengo e trazendo uma peça de outro setor. Confira:

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Opção seria ficar com o Danilo mesmo, paciência. E corrigir a falta de meias trazendo mais um pro setor. Não tem lateral à altura do Wesley e, por isso, o ideal mesmo é ele seguir! Na torcida aqui https://t.co/c1INoAX80e — André Rizek (@andrizek) June 6, 2026

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Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Texto de: Maurício Luz.

Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

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Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

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