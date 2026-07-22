Torcedores do Atleti desejam Almada no Flamengo; entenda
Torcedores criticam atuações do jogador e querem a saída
O Flamengo negocia com o Atlético de Madrid pela contratação do meia-atacante Thiago Almada, ex-Botafogo e atualmente no clube espanhol. O jogador, que chegou ao Atleti em julho de 2025, atuou pela Argentina na Copa do Mundo e viu do banco de reservas a seleção de seu país ser derrotada pela Espanha por 1 a 0 com gol no segundo tempo da prorrogação.
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Em negociações avançadas com o Flamengo, o meia chegou a jogar nos primeiros jogos da Albiceleste na Copa e foi titular em uma partida, mas perdeu espaço nos jogos do mata-mata da competição, e não chegou a entrar na final. Pelo clube espanhol, Almada não conseguiu se firmar desde que chegou, e acumula má atuações.
Torcedores do Atleti manifestaram nas redes sociais que desejam a transferência de Almada para o Flamengo. Os valores, que podem chegar aos 30 milhões de euros, poderiam ser usados para reforçar o clube na próxima temporada.
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Entenda por que torcedores do Atlético desejam que Almada vá para o Flamengo
Almada chegou à Espanha por 25 milhões de euros, vindo de uma boa temporada no Lyon, da França, e até acumulou boas atuações nas primeiras partidas, chegando a marcar gols e decidir partidas. Entretanto, ao longo da temporada, caiu de rendimento e acumulou péssimas atuações.
O craque acumulou algumas atitudes que irritam os torcedores espanhóis. Em um jogo contra o Elche, pela La Liga, o jogador perdeu a posse de bola, e para tentar recuperar a jogada, puxou a camisa do adversário dentro da área e acabou expulso. O adversário marcou o gol no lance e o Atleti perdeu o jogo por 3 a 2. Na época, foi a quarta derrota seguida do clube, que vivia má fase.
Após a partida contra o Osasuna em maio, vencida pelo Atlético, o jornal "Mundo Deportivo" classificou o jogador como alguém que não responde às oportunidades, e que Almada estaria preso em uma 'espiral negativa' da qual não consegue escapar. O meia não conseguiu atuar bem e não chegou a finalizar no gol
Já o jornal espanhol "Marca", na época, repercutiu lembrando que o argentino deu um show nas primeiras partidas e fez com que todos acreditassem que Almada era uma das grandes contratações da temporada, mas o ex-jogador do Botafogo caiu de rendimento, e não apenas deixou de contribuir, como também se tornou um jogador que atrapalha.
Recentemente, quando a negociação entre Flamengo e Atlético de Madrid foi noticiada, o mesmo jornal afirmou em publicação que a transferência de Almada para o clube carioca seria a 'solução de um problema' da equipe espanhola, tal qual foram as transferências de Lino e Saúl.
Em 2026, o atacante Lookman chegou ao clube e tomou o espaço de Almada na equipe titular. Em uma partida contra o Celta de Vigo, no Metropolitano, o argentino foi vaiado pela torcida ao sair de campo. Pela inconstância do jogador, os torcedores querem Almada no Flamengo.
Veja comentários de torcedores do Atlético desejando a transferência
Maravilloso, otro mediocre menos— reno 🇪🇸✈️🇪🇸 (@reno85485111) July 22, 2026
Tradução: "Maravilhoso, outro medíocre a menos"
De lo muy peor que ha vestido la camiseta en décadas. Anda y que no volvamos a verle nunca— John Murdock (@jeslopezser) July 21, 2026
Tradução: "Um dos piores que vestiu a camisa do Atlético em décadas. Vai embora e que não voltemos a nos ver nunca".
Adiós y gracias por nada— SimeoneUltras1903 (@SimeoneUltras) July 20, 2026
Tradução: "Adeus e obrigado por nada"
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