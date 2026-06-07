Felipe Melo cobra titular da Seleção Brasileira: 'Precisa fazer mais'

A Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1, no último sábado (7), nos Estados Unidos, pelo último teste antes da Copa do Mundo. Após a partida, o ex-jogador Felipe Melo realizou uma cobrança ao atacante Vini Jr.

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Durante o programa "Seleção", dos canais Sportv, o atual comentarista pediu para que o camisa 7 fosse mais decisivo em campo. Para Felipe Melo, uma boa atuação de Vini Jr é crucial para determinar as chances de título do Brasil na Copa do Mundo.

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— Preciso falar de um cara que foi melhor do mundo há pouco tempo e precisa fazer mais pela Seleção Brasileira. A gente espera muito dele. É o Vinícius Jr. É um jogador que cria jogada do nada. Por exemplo, contra o Panamá fez aquele golaço. Hoje, contra o Egito, ele não foi bem — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Quando ele estiver bem, vai ser outra Seleção Brasileira. O Ancelotti tem muita confiança nesse atleta, porque eles foram campeões no Real Madrid. Tenho muita esperança nele. Mas o Vini Jr precisa melhorar com a Seleção — concluiu.

Como foi Brasil x Egito?

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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