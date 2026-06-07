Felipão escolhe centroavante do Brasil para a Copa do Mundo: 'Prefiro'
Pentacampeão avaliou opções de Carlo Ancelotti para o Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil venceu o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), nos Estados Unidos, pelo último amistoso antes do início da Copa do Mundo. Diante do cenário, o ex-técnico Luis Felipe Scolari apontou qual deveria ser o centroavante titular da Seleção Brasileira para a estreia do Mundial.
Torcedora organiza caravana só de mulheres para apoiar Seleção Brasileira em SP
Futebol Feminino
Kemelli, do Fluminense, exalta oportunidade na Seleção Brasileira: ‘Uma honra enorme’
Futebol Feminino
Seleção Brasileira realiza Media Day nos EUA e divulga imagens oficiais para a Copa
Seleção Brasileira
➡️ Corte de Neymar para Copa do Mundo divide opiniões: 'É por isso'
Durante o programa "Seleção Sportv", realizado após o amistoso contra a seleção africana, o apresentador André Rizek perguntou quem Felipão escolheria para assumir o ataque do Brasil. As opções dadas foram Endrick e Igor Thiago, e o pentacampeão escolheu o camisa 25.
— Prefiro que a escalação seja com o Igor Thiago, a formação do primeiro tempo (contra o Egito), com todos os jogadores participando. A bola ainda sobrou para ele (Igor Thiago) umas duas vezes, mas ele não fez o gol. Se tivesse feito, essa dúvida estaria sanada — afirmou o ex-treinador.
➡️ Câmera flagra Casemiro com Marquinhos em falha no gol do Egito: 'Não dá'
Como foi Brasil x Egito?
A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.
Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias