Felipão escolhe centroavante do Brasil para a Copa do Mundo: 'Prefiro'

O Brasil venceu o Egito por 2 a 1, no último sábado (6), nos Estados Unidos, pelo último amistoso antes do início da Copa do Mundo. Diante do cenário, o ex-técnico Luis Felipe Scolari apontou qual deveria ser o centroavante titular da Seleção Brasileira para a estreia do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Corte de Neymar para Copa do Mundo divide opiniões: 'É por isso'

Durante o programa "Seleção Sportv", realizado após o amistoso contra a seleção africana, o apresentador André Rizek perguntou quem Felipão escolheria para assumir o ataque do Brasil. As opções dadas foram Endrick e Igor Thiago, e o pentacampeão escolheu o camisa 25.

— Prefiro que a escalação seja com o Igor Thiago, a formação do primeiro tempo (contra o Egito), com todos os jogadores participando. A bola ainda sobrou para ele (Igor Thiago) umas duas vezes, mas ele não fez o gol. Se tivesse feito, essa dúvida estaria sanada — afirmou o ex-treinador.

continua após a publicidade

Igor Thiago em ação durante partida entre Brasil e Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Câmera flagra Casemiro com Marquinhos em falha no gol do Egito: 'Não dá'

Como foi Brasil x Egito?

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

continua após a publicidade

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável