Seleção Brasileira realiza Media Day nos EUA e divulga imagens oficiais para a Copa
Material será utilizado pela Fifa, pela própria CBF e por parceiros
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (5) as imagens do Media Day da Seleção Brasileira, realizado nos Estados Unidos. A atividade, que integra a programação oficial das seleções participantes da Copa do Mundo, reuniu atletas e integrantes da comissão técnica para a produção de fotos e vídeos oficiais.
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O material será utilizado pela Fifa, pela própria CBF e por parceiros da competição ao longo do Mundial. As imagens também servirão para transmissões de televisão, plataformas digitais, redes sociais e demais ações de comunicação relacionadas ao torneio.
Nas fotos divulgadas, os jogadores aparecem vestindo os uniformes da Seleção Brasileira que serão utilizados durante a disputa da Copa do Mundo. A tradicional camisa amarela, símbolo das grandes conquistas do futebol brasileiro, é o principal destaque das imagens.
O Media Day ocorre antes do início da competição e permite a criação de conteúdos institucionais e promocionais com os atletas convocados. O evento também serve como um dos últimos compromissos oficiais da equipe antes da estreia no Mundial.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra Marrocos, no Grupo C. Antes disso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, no último amistoso preparatório.
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Veja algumas fotos de jogadores no media day da Seleção Brasileira
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