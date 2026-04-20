Rivais criticam decisão de Flamengo e Fluminense: 'Sequer tentam disfarçar'

A decisão de Flamengo e Fluminense de ampliar o uso do Maracanã para shows a partir de 2027 gerou forte repercussão no futebol carioca. Rivais da dupla criticaram o acordo e apontaram que os clubes "sequer tentam disfarçar" o controle sobre o estádio, levantando debate sobre gestão, prioridades esportivas e uso comercial de um dos principais palcos do país.

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➡️Flamengo, Fluminense e Maracanã chegam a acordo para realização de shows no estádio

O contrato firmado com a empresa 30e prevê a realização de grandes eventos musicais até 2032. A ideia é transformar o Maracanã em um hub de entretenimento, ampliando o calendário além do futebol. Segundo os gestores, os shows serão ajustados em "janelas" entre as partidas, sem prejudicar os compromissos esportivos da dupla Fla-Flu.

A iniciativa, no entanto, não foi bem recebida por clubes como o Vasco, que utiliza o estádio de forma pontual, mas não participa da administração.

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Veja a repercussão:

Apesar das críticas, Flamengo e Fluminense defendem que o acordo representa um avanço na exploração comercial do estádio, que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, mas está sob concessão dos clubes desde 2024. A gestão conjunta permite que ambos operem e mantenham o complexo, incluindo o Maracanãzinho, além de explorar novas fontes de receita.

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O CEO do Maracanã, Fred Nantes, destacou que a parceria marca uma mudança de posicionamento do estádio. Segundo ele, a proposta é consolidar o local como um dos maiores centros de entretenimento do país, capaz de receber grandes artistas nacionais e internacionais, sem deixar de atender às demandas do futebol.

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Maracanã passará a receber shows e outros eventos de entretenimento (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

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A discussão ganha ainda mais relevância diante do calendário futuro. Em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina, e o Maracanã está entre os estádios escolhidos para o torneio. A expectativa é que a agenda intensa exija planejamento rigoroso para conciliar partidas, eventos e a preservação da estrutura.

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