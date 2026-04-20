Saiba o motivo da comemoração polêmica de John Kennedy na vitória do Fluminense

A vitória de virada do Fluminense por 3 a 2 sobre o Santos, na Vila Belmiro, foi decidida por John Kennedy, mas o gol aos 40 minutos do segundo tempo teve um tempero especial. Ao subir mais alto que a defesa santista e estufar as redes, o atacante não apenas garantiu os três pontos para o tricolor, mas também respondeu, na prática, ao "ambiente hostil" que enfrentou durante toda a tarde.

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John Kennedy respondeu a provocação dos torcedores do Santos na Vila Belmiro (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Enquanto aquecia, o camisa 9 foi alvo de gritos frequentes de "maconheiro" por parte da torcida santista. O clima de provocação acompanhou o jogador durante todo o confronto, até que ele foi acionado por Luis Zubeldía, aos 12 minutos da etapa final, para mudar o destino da partida.

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Quando o destino do jogo estava em aberto, coube a John Kennedy decidir. Após um cruzamento preciso de Guga, o "Moleque de Xerém" subiu mais alto que a defesa adversária e garantiu a virada tricolor. Na comemoração, o atacante foi enfático: com os dois dedos colados na frente da boca, fez um gesto claro de resposta à provocação da torcida mandante, devolvendo o desabafo logo após o tento que silenciou parte do estádio.

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Com o resultado, o Fluminense chegou a 23 pontos em 12 partidas e está na terceira colocação. A equipe acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 15 sofridos, alcançando saldo positivo de seis. O time segue firme entre os primeiros colocados e continua na briga direta pelas posições mais altas do campeonato.