Não é Pedro: torcida pede jogador do Flamengo na Copa do Mundo após Fla-Flu

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense segue dando o que falar nas redes sociais, e dessa vez o assunto é Copa do Mundo. Após a partida, torcedores pediram um jogador do elenco rubro-negro na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

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Fora da última convocação, Lucas Paquetá ainda vive o sonho de disputar a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Titular contra o Fluminense, o meia do Flamengo teve atuação sólida e foi importante na vitória.

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Nas redes sociais, o jogo de Paquetá contra o rival fez com que torcedores do Flamengo pedissem a convocação do atleta para a Copa do Mundo. Desde que retornou ao Rubro-Negro, o Cria do Ninho marcou cinco gols. Veja os comentários abaixo:

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Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino, do Flamengo, próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, com mais um passe de Samuel Lino, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

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O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

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