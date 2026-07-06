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Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais'

Árbitro apitou a partida entre Estados Unidos e Bósnia e Hezegovina

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo
Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo (Foto: Charlotte Wilson/GETTY IMAGES)

Após a decisão da Fifa de suspender a expulsão de Folarin Balogun contra Bósnia e Hezegovina, aplicada por Raphael Claus, torcedores reagiram nas redes sociais. Com a medida, o atacante está à disposição de Mauricio Pochettino para a partida decisiva entre o Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Com a situação envolvendo Claus, torcedores se solidarizaram com a decisão do árbitro e concordaram. Apesar disso, internautas temem que, por conta dessa decisão da Fifa, o brasileiro não consiga mais apitar jogos na Copa do Mundo. Veja a repercussão:

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    • Entenda o caso

    Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta. 

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    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai
    Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Folarin Balogun estará à disposição dos Estados Unidos para o confronto contra a Bélgica. A suspensão aplicada após o cartão vermelho foi revogada, permitindo que o atacante atue normalmente na partida a partir de decisão respaldada pelo artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a possibilidade de suspensão total ou parcial de uma punição. O regulamento também determina que, caso o jogador cometa uma infração semelhante durante o período probatório, a suspensão poderá ser reativada, além de novas sanções pela reincidência.

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    O caso tem um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo, já que os outros dois ficaram suspensos por um período probatório de um ano. Procuradas, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram o caso de Balogun.

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