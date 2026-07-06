Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais' Árbitro apitou a partida entre Estados Unidos e Bósnia e Hezegovina

Após a decisão da Fifa de suspender a expulsão de Folarin Balogun contra Bósnia e Hezegovina, aplicada por Raphael Claus, torcedores reagiram nas redes sociais. Com a medida, o atacante está à disposição de Mauricio Pochettino para a partida decisiva entre o Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Com a situação envolvendo Claus, torcedores se solidarizaram com a decisão do árbitro e concordaram. Apesar disso, internautas temem que, por conta dessa decisão da Fifa, o brasileiro não consiga mais apitar jogos na Copa do Mundo. Veja a repercussão:

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Deviam escalar ele de novo pro jogo do EUA e expulsar o maluco mais uma vez pena que a Fifa é corrupta — Koji (@kojigioo) July 5, 2026

Ele fez o certo, mas precisamos falar o quanto essa fifa é uma vergonha — Vic da Milena 🌵 (@viccdaju) July 5, 2026

Comentei isso. Os únicos árbitros que mostram coragem pra aplicar a regra e expulsar quem quer q fosse.

Diferente dos outros árbitros que claramente passaram a mão na cabeça de certos jogadores. — Ayrton Oliveira (@AyrttonOliveira) July 5, 2026

Não gosto do Claus, mas ele é o melhor árbitro do Brasil. Ele pelo menos tem um critério bem definido e segue isso, não é igual aos outros que cada jogo é uma caixa de surpresa e uma interpretação diferente — Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) July 5, 2026

Ele é o melhor arbitro do Brasil. Conduz os jogos sempre de forma correta e imparcial. — Matheus (@m4theusxsep) July 5, 2026

No dia eu falei q ele sairia do quadro da FIFA por expulsar um jogador da seleção da casa



Hoje isso se confirma com essa expulsão. Ja não apita mais nessa Copa — Igor Apaixonado 🏹 (@IgaoPaixao) July 5, 2026

Entenda o caso

Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta.

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Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Folarin Balogun estará à disposição dos Estados Unidos para o confronto contra a Bélgica. A suspensão aplicada após o cartão vermelho foi revogada, permitindo que o atacante atue normalmente na partida a partir de decisão respaldada pelo artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a possibilidade de suspensão total ou parcial de uma punição. O regulamento também determina que, caso o jogador cometa uma infração semelhante durante o período probatório, a suspensão poderá ser reativada, além de novas sanções pela reincidência.

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O caso tem um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo, já que os outros dois ficaram suspensos por um período probatório de um ano. Procuradas, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram o caso de Balogun.

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