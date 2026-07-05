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Decisão polêmica da FIFA com anfitrião gera revolta: 'Escândalo'

Decisão foi anunciada neste domingo (5)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 15:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Após a decisão da FIFA de suspender a expulsão de Balogun contra Bósnia e Hezegovina, e automaticamente deixar o atacante Foalrin Balogun á disposição de Mauricio Pochettino para a partida decisiva entre o Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo torcedores se revoltaram.

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    • Entenda o caso

    Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta. 

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    Segundo fontes ligadas ao caso, Folarin Balogun estará à disposição dos Estados Unidos para o confronto contra a Bélgica. A suspensão aplicada após o cartão vermelho foi revogada, permitindo que o atacante atue normalmente na partida a partir de decisão respaldada pelo artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a possibilidade de suspensão total ou parcial de uma punição. O regulamento também determina que, caso o jogador cometa uma infração semelhante durante o período probatório, a suspensão poderá ser reativada, além de novas sanções pela reincidência.

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    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai
    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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    O caso tem um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo, já que os outros dois ficaram suspensos por um período probatório de um ano. Procuradas, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram o caso de Balogun.

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    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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