Decisão polêmica da FIFA com anfitrião gera revolta: 'Escândalo' Decisão foi anunciada neste domingo (5)

Após a decisão da FIFA de suspender a expulsão de Balogun contra Bósnia e Hezegovina, e automaticamente deixar o atacante Foalrin Balogun á disposição de Mauricio Pochettino para a partida decisiva entre o Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo torcedores se revoltaram.

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Com três gols marcados, o atacante é o principal jogador da seleção do Estados Unidos, tendo sido titular em todos os jogos até a atual fase. Com a decisão, a seleção terá um reforço de peso - o que torcedores estão apontando ser um reforço á anfitrião. Veja a repercussão:

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Que escândalo inacreditavel



Isso tudo pra beneficiar um anfitrião da Copa?



Absurdo. O cara foi expulso e de FORMA JUSTA porra. Conseguiram um jeito do melhor jogador deles estarem presente nas Oitavas.



Coisa mais absurda — Balothalles Sincero (@vasco___1898) July 5, 2026

Qualquer jogar expulso terá direito de pedir isso então, fifa é um escândalo atrás do outro. — du bronx (@sccpsheik) July 5, 2026

Os caras ja jogam dopados e agr são imune a cartão vermelho kkkkkkkkk, vergonha essa FIFA — Gorilóide (@brasileiro83_F) July 5, 2026

A FIFA assim para os jogadores da Argentina e Estados Unidos, se fosse outras seleções, NUNCA que iria revogar essa expulsão, fazer o que, nem escondem mais essa corrupção no futebol mundial — ؘKênia ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@taylisahesmalik) July 5, 2026

Vergonha inacreditável. Querem estragar uma Copa do Mundo que vinha sendo uma das melhores de todos os tempos. — Helder Floret ✠ (@hfloret) July 5, 2026

Isso é extremamente bizarro, nem tão fazendo questão de esconder — BDO Série A (@brasileiraoopre) July 5, 2026

Entenda o caso

Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho após entrada faltosa no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic. Com isso, de acordo com o Artigo 10.5 das regras da Fifa, o atacante deveria ser punido com um jogo de suspensão. Inclusive, diversos dirigentes da entidade disseram ao The Athletic que a seleção dos EUA não poderia recorrer de um cartão vermelho ou mesmo da suspensão do atleta.

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Segundo fontes ligadas ao caso, Folarin Balogun estará à disposição dos Estados Unidos para o confronto contra a Bélgica. A suspensão aplicada após o cartão vermelho foi revogada, permitindo que o atacante atue normalmente na partida a partir de decisão respaldada pelo artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que prevê a possibilidade de suspensão total ou parcial de uma punição. O regulamento também determina que, caso o jogador cometa uma infração semelhante durante o período probatório, a suspensão poderá ser reativada, além de novas sanções pela reincidência.

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O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

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O caso tem um precedente recente envolvendo Cristiano Ronaldo. Antes da Copa do Mundo, o capitão de Portugal recebeu uma suspensão de três partidas da Fifa, mas cumpriu apenas um jogo, já que os outros dois ficaram suspensos por um período probatório de um ano. Procuradas, a Fifa e a Federação de Futebol dos Estados Unidos não comentaram o caso de Balogun.

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