Torcedores dos EUA se revoltam com Raphael Claus após expulsão: 'Palhaço' Estados Unidos passou para as oitavas de final da Copa do Mundo

Os Estados Unidos venceram a Bósnia Herzegovina por 2 a 0, nesta quarta-feira (1), na Califórnia, pela segunda fase da Copa do Mundo. Durante o confronto, o árbitro brasileiro Raphael Claus foi alvo de críticas de torcedores estadunidenses.

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A polêmica envolvendo o brasileiro aconteceu durante a segunda etapa. Aos 18 minutos, o atacante Balogun acertou a trava da chuteira no calcanhar de um adversário. Em campo, Raphael Claus marcou a falta, mas não o advertiu com um cartão vermelho.

Contudo, após uma revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o jogador dos Estados Unidos. A decisão revoltou os torcedores da seleção anfitriã da Copa do Mundo. Veja abaixo:

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Tradução: "Investigue este árbitro da copa do mundo. Como isso é um cartão vermelho????".

REF NEEDS TO BE INVESTIGATED pic.twitter.com/dGk9838PpR — ⚡️Bolted Chad 🇺🇸 ("Sneaky Athletic") (@0oWatches) July 2, 2026

Tradução: "Esse árbitro precisa ser investigado"

We need Trump to place tariffs on Brazil because of that call by Brazilian ref Raphael Claus. — Sats (@SlimSats) July 2, 2026

Tradução: "Precisamos que Trump imponha tarifas ao Brasil por causa daquela decisão do árbitro brasileiro Raphael Claus".

I'm sorry but USA should be able to appeal that absolute bullshit red card and the ref should be the one suspended — M (@macnquacky) July 2, 2026

Tradução: "Desculpe, mas os EUA deveriam poder recorrer dessa completa bosta de cartão vermelho e o árbitro é quem deveria ser suspenso".

This ref is a clown! — David Conley (@Dconley12) July 2, 2026

Tradução: "Esse árbitro é um palhaço".

Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi Estados Unidos x Bósnia

Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

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No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave, em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

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