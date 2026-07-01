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Torcedores dos EUA se revoltam com Raphael Claus após expulsão: 'Palhaço'

Estados Unidos passou para as oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 23:09
Atualizado há 1 minutos
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Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo
Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os Estados Unidos venceram a Bósnia Herzegovina por 2 a 0, nesta quarta-feira (1), na Califórnia, pela segunda fase da Copa do Mundo. Durante o confronto, o árbitro brasileiro Raphael Claus foi alvo de críticas de torcedores estadunidenses.

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    A polêmica envolvendo o brasileiro aconteceu durante a segunda etapa. Aos 18 minutos, o atacante Balogun acertou a trava da chuteira no calcanhar de um adversário. Em campo, Raphael Claus marcou a falta, mas não o advertiu com um cartão vermelho.

    Contudo, após uma revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o jogador dos Estados Unidos. A decisão revoltou os torcedores da seleção anfitriã da Copa do Mundo. Veja abaixo:

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    • Tradução: "Investigue este árbitro da copa do mundo. Como isso é um cartão vermelho????".

    Tradução: "Esse árbitro precisa ser investigado"

    Tradução: "Precisamos que Trump imponha tarifas ao Brasil por causa daquela decisão do árbitro brasileiro Raphael Claus".

    Tradução: "Desculpe, mas os EUA deveriam poder recorrer dessa completa bosta de cartão vermelho e o árbitro é quem deveria ser suspenso".

    Tradução: "Esse árbitro é um palhaço".

    Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo
    Raphael Claus expulsou atacante Balogun em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi Estados Unidos x Bósnia

    Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

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    No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave, em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

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