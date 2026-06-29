Fifa escala Raphael Claus para apitar jogo da segunda fase da Copa do Mundo Árbitro brasileiro comandará jogo entre EUA e Bósnia e fará sua segunda partida na Copa

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (29), a escala de arbitragem para mais um confronto da segunda fase da Copa do Mundo e confirmou o brasileiro Raphael Claus como árbitro principal da partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, que será disputada nesta quarta-feira (1). O árbitro brasileiro, que apitará sua segunda partida na competição, será acompanhado por dois compatriotas, Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, como auxiliares. Os argentinos Dario Ferreira (quarto árbitro) e Cristian Navarro (árbitro suplente) completam a comissão de arbitragem.

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Fifa anuncia Raphael Claus como árbitro principal do jogo entre EUA e Bósnia, pela segunda fase da Copa. (Foto: Reprodução / Fifa)

🟨 Comissão de arbitragem de Estados Unidos x Japão

Árbitro: Raphael Claus (BRA)



Raphael Claus (BRA) Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)



Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA) 4º árbitro: Dario Ferreira (ARG)



Dario Ferreira (ARG) Suplente: Cristian Navarro (ARG)

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Na Copa do Mundo de 2026, Raphael Claus esteve em campo apenas uma vez até aqui. O árbitro brasileiro comandou a vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H, disputada no dia 21 de junho. Entre os brasileiros, quem mais atuou no torneio até o momento é Wilton Pereira Sampaio, escalado para três partidas, incluindo o duelo entre Holanda e Marrocos, que representou seu sétimo jogo em Copas do Mundo.

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