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Fifa escala Raphael Claus para apitar jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Árbitro brasileiro comandará jogo entre EUA e Bósnia e fará sua segunda partida na Copa

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:39
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Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (29), a escala de arbitragem para mais um confronto da segunda fase da Copa do Mundo e confirmou o brasileiro Raphael Claus como árbitro principal da partida entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, que será disputada nesta quarta-feira (1). O árbitro brasileiro, que apitará sua segunda partida na competição, será acompanhado por dois compatriotas, Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, como auxiliares. Os argentinos Dario Ferreira (quarto árbitro) e Cristian Navarro (árbitro suplente) completam a comissão de arbitragem.

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    Tweet da Fifa anunciando Raphael Claus como árbitro principal do jogo entre EUA e Bósnia, pela segunda fase da Copa.
    Fifa anuncia Raphael Claus como árbitro principal do jogo entre EUA e Bósnia, pela segunda fase da Copa. (Foto: Reprodução / Fifa)

    🟨 Comissão de arbitragem de Estados Unidos x Japão

    • Árbitro: Raphael Claus (BRA)
    • Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
    • 4º árbitro: Dario Ferreira (ARG)
    • Suplente: Cristian Navarro (ARG)

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    Na Copa do Mundo de 2026, Raphael Claus esteve em campo apenas uma vez até aqui. O árbitro brasileiro comandou a vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H, disputada no dia 21 de junho. Entre os brasileiros, quem mais atuou no torneio até o momento é Wilton Pereira Sampaio, escalado para três partidas, incluindo o duelo entre Holanda e Marrocos, que representou seu sétimo jogo em Copas do Mundo.

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