Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate com o Bahia Tricolor das Laranjeiras e Esquadrão de Aço não saíram do zero no Maracanã

O Fluminense empatou com o Bahia, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo no Maracanã, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao técnico Zubeldía.

Com o empate, o Fluminense vai aos 34 pontos e segue na quarta colocação. Já o Bahia vem logo atrás, em quinto lugar, com 32 pontos somados. Ambos os times correm risco de ser ultrapassados ao final da rodada.

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Nas redes sociais, a boa campanha no Brasileirão não foi o suficiente para evitar críticas de torcedores do Fluminense após empate com o Bahia. Zubeldía foi o principal alvo dos tricoloores. Veja os comentários abaixo:

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Fluminense e Bahia

Fluminense e Bahia foram para o intervalo empatando por 0 a 0, em um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. As equipes dividiram o controle da posse de bola e criaram poucas oportunidades claras de gol. A principal oportunidade foi dos donos da casa, logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk cara a cara com Ronaldo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O momento de maior animação da torcida tricolor foi já nos minutos finais da primeira etapa, quando Thiago Silva saiu do banco para substituir o lesionado Freytes.

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O Fluminense voltou do intervalo dominando as ações ofensivas e a posse de bola. Hulk, Thiago Silva e Soteldo acumularam chances para o Tricolor, mas sem efetividade. O zagueiro, inclusive, foi substituído aos 17'/2°T com aparentes dores na posterior da coxa direita. O controle, no entanto, não foi convertido em gols, e a partida virou uma trocação de saídas em velocidades pouco eficientes. Canobbio teve a melhor oportunidade ao sair de frente para o Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro. Cano também teve chance ao receber dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

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