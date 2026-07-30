logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate com o Bahia

Tricolor das Laranjeiras e Esquadrão de Aço não saíram do zero no Maracanã

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 08:54
Favorite o Lance! no Google
Zubeldía em jogo do Fluminense
Zubeldía em jogo do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense empatou com o Bahia, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo no Maracanã, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao técnico Zubeldía.

Com o empate, o Fluminense vai aos 34 pontos e segue na quarta colocação. Já o Bahia vem logo atrás, em quinto lugar, com 32 pontos somados. Ambos os times correm risco de ser ultrapassados ao final da rodada.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Nas redes sociais, a boa campanha no Brasileirão não foi o suficiente para evitar críticas de torcedores do Fluminense após empate com o Bahia. Zubeldía foi o principal alvo dos tricoloores. Veja os comentários abaixo:

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Fluminense e Bahia

Fluminense e Bahia foram para o intervalo empatando por 0 a 0, em um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. As equipes dividiram o controle da posse de bola e criaram poucas oportunidades claras de gol. A principal oportunidade foi dos donos da casa, logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk cara a cara com Ronaldo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O momento de maior animação da torcida tricolor foi já nos minutos finais da primeira etapa, quando Thiago Silva saiu do banco para substituir o lesionado Freytes.

continua após a publicidade

O Fluminense voltou do intervalo dominando as ações ofensivas e a posse de bola. Hulk, Thiago Silva e Soteldo acumularam chances para o Tricolor, mas sem efetividade. O zagueiro, inclusive, foi substituído aos 17'/2°T com aparentes dores na posterior da coxa direita. O controle, no entanto, não foi convertido em gols, e a partida virou uma trocação de saídas em velocidades pouco eficientes. Canobbio teve a melhor oportunidade ao sair de frente para o Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro. Cano também teve chance ao receber dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

➡️ Aposte em jogos do Fluminense ou do Bahia no Campeonato Brasileiro
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras

Fora de Campo

Barboza vira assunto em Vitória x Palmeiras: 'Abismo'

Há 1 minuto
Palmeiras x Vitória

Fora de Campo

Vitória x Palmeiras: ex-árbitro analisa polêmicas e aponta erro capital

Há 1 hora
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcedores reagem à fala de Ancelotti sobre Brasil na Copa: 'Esqueceu'

Há 2 horas
Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Fora de Campo

Torcida do Flamengo perde a paciência com titular após empate: 'Ridículo'

Há 2 horas
mauro-cezar-2

Fora de Campo

Mauro Cezar critica Jardim no Flamengo: 'Destruiu o que herdou'

Há 3 horas
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro

Fora de Campo

Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube

Há 9 horas
Mais LANCE!
Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana

Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Canobbio em ação durante Fluminense x Bahia pelo Brasileirão

Gol perdido por Canobbio em Fluminense x Bahia revolta: 'Inacreditável'

Tássio, ex-jogador do Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Torcida do Flamengo se revolta com arbitragem em Vitória x Palmeiras

Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão

Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns'

Gustavo Gómez em ação durante Vitória x Palmeiras

Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre quatro de vantagem

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Hulk, do Fluminense, puxando o short

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras

Renato Maurício Prado

Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo

Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo

Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal