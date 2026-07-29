Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns' Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão

O primeiro tempo do confronto entre Vitória e Palmeiras, desta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmicas de arbitragem. O Leão teve dois jogadores expulsos, Cacá e Luan Cândido, e reclamou de uma possível não expulsão de Maurício.

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Diante do cenário de revolta, o perfil oficial do clube baiano realizou uma publicação ironica sobre o resultado do primeiro tempo. O Palmeiras foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0 no placar.

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O meia Maurício foi responsável por um dos gols do Alviverde, o que intensificou a revolta do Vitória. Veja a publicação do clube abaixo:

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Gol de quem deveria ter sido expulso. Parabéns aos envolvidos. — EC Vitória (@ECVitoria) July 30, 2026

Polêmicas de Vitória x Palmeiras

A primeira polêmica aconteceu envolvendo o jogador do Palmeiras. Aos 28 minutos, Maurício acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Cacá. Em campo, o o árbitro Alex Gomes Stefano marcou a falta e aplicou apenas um cartão amarelo como punição ao jogador do clube paulista. O VAR não entrou em ação para uma possível revisão do lance.

Posteriormente, aos 36 minutos, uma nova polêmica aconteceu em campo. Desta vez, Cacá, vítima no primeiro lance, foi o responsável por acertar um carrinho violento em John Árias. Na sequência do lance, o Vitória teve um outro jogador expulso. Trata-se de Luan Cândido, que ao ver a expulsão do companheiro, fez sinal de roubo em campo, que foi identificado pelo VAR.

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