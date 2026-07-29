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Torcida do Flamengo se revolta com arbitragem em Vitória x Palmeiras

Time rubro-negro teve dois expulsos no primeiro tempo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 22:49
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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (29), a arbitragem do duelo do Alviverde contra o Vitória deixou rubro-negros revoltados nas redes sociais.

Depois de ver o Rubro-Negro empatar com o Internacional no Beira-Rio, o torcedor do Flamengo parou para secar o Palmeiras, mas a expectativa não durou muito. Logo no começo do jogo, Maurício deu cotovelada no adversário, mas o árbitro não expulsou.

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➡️Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Pouco tempo depois, Cacá fez falta dura em Arias e foi expulso depois de consulta no VAR. Na reclamação, Luan Candido fez sinal de "marmelada" e também recebeu cartão vermelho, gerando revolta de torcedores rubro-negros nas redes sociais.

Com dois a menos, o Vitória não resistiu à pressão do Verdão no Barradão e desceu para o vestiário perdendo por 2 a 0 no intervalo. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo alegaram que o Palmeiras está sendo beneficiado pela arbitragem durante o Campeonato Brasileiro. Veja os comentários abaixo:

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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

Veja comentários da torcida do Flamengo sobre o jogo do Palmeiras

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Rubro-Negro volta a jogar mal e só empata com um Internacional em crise no Brasileirão

Flamengo empatou por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (30), em mais uma atuação abaixo do esperado da equipe de Leonardo Jardim. O Colorado saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Vitinho.

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Já na etapa final, Samuel Lino deixou tudo igual no Beira-Rio. Com o resultado, o Rubro-Negro corre o risco de desperdiçar mais uma oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ou até mesmo ver a distância aumentar.

Na classificação, o Flamengo tem 39 pontos, na segunda posição. O Palmeiras, que encara o Vitória ainda nesta quarta, tem 44. Já o Internacional, que pode entrar na zona do rebaixamento, tem 22 pontos.

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