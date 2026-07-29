Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional Rubro-Negro ficou no 1 a 1 pela segunda vez seguida

Flamengo e Internacional se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Beira-Rio, torcedores rubro-negros criticaram o técnico Leonardo Jardim.

Logo no começo da partida, Vitinho aproveitou rebote de Rossi e chutou forte para abrir o placar em Flamengo x Internacional. No segundo tempo, depois de um bate-rebate dentro da área colorada, Samuel Lino recebeu passe de Bruno Henrique e estufou a rede.

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Nas redes sociais, torcedores rubro-negros criticaram o técnico português após dois empates seguidos. Veja os comentários abaixo:

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo.(Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador rubro-negro

Como foi Internacional x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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