Declaração de Jardim irrita torcedores do Flamengo: 'Agora acabou' Rubro-Negro empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro

O Flamengo de Leonardo Jardim empatou com o Internacional por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma declaração do técnico português depois do duelo irritou parte da torcida do Flamengo.

Na coletiva de imprensa, Leonardo Jardim citou que o Flamengo precisa de jogadores técnicos para furar retrancas.

— José Boto (diretor de futebol) sabe da importância de termos jogadores técnicos para jogar em espaços curtos quando os adversários estão em blocos mais fechados — declarou o técnico.

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➡️Torcida do Flamengo perde a paciência com titular após empate: 'Ridículo'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não gostaram da fala de Leonardo Jardim. Para a maioria dos rubro-negros, o treinador já tem as peças necessárias para desenvolver um trabalho melhor. Veja os comentários abaixo:

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo.(Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja a declaração e a reação dos torcedores

Como foi o jogo do Flamengo de Leonardo Jardim

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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O Flamengo de Leonardo Jardim voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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