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Decisão do STJD sobre Kaio César, do Corinthians, choca: 'Piada'

Jogador foi denunciado e pode receber gancho

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 11:31
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Kaio César em ação pelo Corinthians
Kaio César em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

A denúncia do STJD contra Kaio César, do Corinthians, gerou revolta entre torcedores alvinegros nas redes sociais. O atacante foi citado pelo tribunal por conta de um lance envolvendo Alejo Véliz, do Bahia, que muitos corintianos consideraram uma simulação do jogador argentino.

A jogada aconteceu no confronto entre Corinthians e Bahia, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, quando Kaio César se envolveu em uma 'confusão' com Véliz. Após o contato, o atacante do time baiano caiu no gramado com a mão no rosto. A situação foi analisada pelo STJD, que decidiu denunciar o jogador corintiano.

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Nas redes sociais, a decisão chocou muitos torcedores, que apontaram simulação do atacante argentino. Veja os comentários abaixo:

Kaio César celebrando o primeiro gol dele no Corinthians marcado na Arena.
Kaio César celebrando gol no Corinthians - (Foto: Igor Alves Guerra/AtoPress/Folhapress)

Veja comentários sobre a decisão

Denúncia de Kaio César, do Corinthians

O atacante Kaio César, do Corinthians, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) pelo artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "ações desleais ou hostis durante uma partida", e pode ser punido pelo Tribunal.

O caso aconteceu na última partida disputada pelo Corinthians no Brasileirão, diante do Bahia, na Fonte Nova. Kaio César foi denunciado por ter empurrado, de forma acintosa, o atacante rival Alejo Véliz, durante uma confusão entre os atletas das equipes na reta final do primeiro tempo.

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O procurador Marcos Souto Maior, autor da denúncia no STJD, destacou no texto que a ação do atacante corintiano acontece com a bola fora de disputa e após Ramon Abatti Abel encerrar o primeiro tempo do jogo na Fonte Nova. O julgamento do caso está marcado para a sessão das 10h desta quinta-feira (30) e pode render uma suspensão ao jogador de uma a três partidas.

Na ocasião, o árbitro não recebeu orientação do VAR, comandado por Rodolpho Toski, de analisar as imagens da disputa entre os jogadores para punir com um possível cartão vermelho. Ainda na denúncia, Souto Maior afirma que a ação de Kaio César, do Corinthians, não se enquadra como "jogada violenta". A confusão ainda gerou uma multa de até R$ 20 mil a Corinthians e Bahia por infringir o artigo 257 do CBJD, que fala sobre "participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida".

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