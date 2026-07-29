Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre dois de vantagem
Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Vitória, desta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores Maurício e Fabiano Souza (contra), marcaram para o Alviverde.
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Os gols do clube paulista aconteceram após duas expulsões polêmicas de jogadores do Vitória. Com jogadores a mais em campo, a equipe de Abel Ferreira dominou a partida e balançou as redes pela primeira vez com Maurício aos 45 minutos. Veja abaixo:
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Quase impossivel segurar uma partida com dois a menos e time desarrumado…— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 30, 2026
O Mauricio está um ABSURDO pic.twitter.com/shJsAkAS1m
A pressão alviverde continuou e antes do fim da primeira etapa o Palmeiras voltou a marcar. Em um ato de infelicidade, o lateral Fabiano Souza jogou a bola contra o próprio gol. Veja abaixo:
GOL CONTRA DE FABIANO SOUZA— LC ⓟ (@Lc_Queirozz) July 30, 2026
VITÓRIA 0-2 PALMEIRAS pic.twitter.com/NaTi4pExZQ
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