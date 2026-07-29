logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre dois de vantagem

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 22:32
Favorite o Lance! no Google
Gustavo Gómez em ação durante Vitória x Palmeiras
Gustavo Gómez em ação durante Vitória x Palmeiras (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Vitória, desta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores Maurício e Fabiano Souza (contra), marcaram para o Alviverde.

➡️ Palmeiras recusa R$ 300 milhões por titulares e mantém foco esportivo

Os gols do clube paulista aconteceram após duas expulsões polêmicas de jogadores do Vitória. Com jogadores a mais em campo, a equipe de Abel Ferreira dominou a partida e balançou as redes pela primeira vez com Maurício aos 45 minutos. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras

A pressão alviverde continuou e antes do fim da primeira etapa o Palmeiras voltou a marcar. Em um ato de infelicidade, o lateral Fabiano Souza jogou a bola contra o próprio gol. Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Fora de Campo

Torcida do Flamengo se revolta com arbitragem em Vitória x Palmeiras

Há 1 minuto
Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão

Fora de Campo

Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns'

Há 4 minutos
Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Há 34 minutos
Hulk, do Fluminense, puxando o short

Fora de Campo

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

Há 34 minutos
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras

Há 35 minutos
Renato Maurício Prado

Fora de Campo

Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo

Há 57 minutos
Mais LANCE!
Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo

Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Jogadores do Vacso reclamam de pênalti

Possível pênalti em Vasco x Ind. Medellín revolta torcedores: 'Piada'

Vasco x Ind. Medellín foi marcado por polêmica de arbitragem

Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol'

Impedimento semiautomático em Internacional x Flamengo

Novo impedimento semiautomático contra o Flamengo viraliza: 'Loucura'

Thiago Mendes abraçando companheiro de Vasco

Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Gol perdido em Internacional x Flamengo repercute: 'Jogou no lixo'

Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo

Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'

Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Veja gols em Internacional x Flamengo: Vitinho abre o placar e Lino empata

Romulo Mendonça e Galvão Bueno

Quem narra Inter x Flamengo após demissão de Rômulo e saída de Galvão?

Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026

Deossa em ação pelo Real Bétis

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Beira-Rio: como chegar e onde é cada portão

Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?