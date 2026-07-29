Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre dois de vantagem Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Vitória, desta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores Maurício e Fabiano Souza (contra), marcaram para o Alviverde.

➡️ Palmeiras recusa R$ 300 milhões por titulares e mantém foco esportivo

Os gols do clube paulista aconteceram após duas expulsões polêmicas de jogadores do Vitória. Com jogadores a mais em campo, a equipe de Abel Ferreira dominou a partida e balançou as redes pela primeira vez com Maurício aos 45 minutos. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras

Quase impossivel segurar uma partida com dois a menos e time desarrumado…



O Mauricio está um ABSURDO pic.twitter.com/shJsAkAS1m — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 30, 2026

A pressão alviverde continuou e antes do fim da primeira etapa o Palmeiras voltou a marcar. Em um ato de infelicidade, o lateral Fabiano Souza jogou a bola contra o próprio gol. Veja abaixo:

GOL CONTRA DE FABIANO SOUZA



VITÓRIA 0-2 PALMEIRAS pic.twitter.com/NaTi4pExZQ — LC ⓟ (@Lc_Queirozz) July 30, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.