Gol perdido por Canobbio em Fluminense x Bahia revolta: 'Inacreditável'
Equipes se enfrentaram pela 21ª rodada do Brasileirão
Fluminense e Bahia ficaram em um empate sem gols, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o atacante Canobbio teve uma chance clara de gol para mudar o cenário mas a desperdiçou.
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O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Cano acertou um passe preciso para o uruguaio, que teve plenas condições de avançar livre e enfrentar o goleiro adversário.
Contudo, ao entrar na área, Canobbio perdeu o ângulo de chute e finalizou em cima do arqueiro. A jogada revoltou os torcedores do Fluminense nas redes sociais. Veja abaixo:
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O gol que o Canobbio PERDEU 😳 pic.twitter.com/aBgKy9LoBB— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 30, 2026
Inacreditável o Canobbio perder esse gol! Tnc— Luke (@LukeFlu) July 30, 2026
A bola do jogo caiu no pé do Canobbio.— Corneta Fluminense (@cornetadoffc) July 30, 2026
Para. pic.twitter.com/t9FrduxemN
Olha o gol que o Canobbio perdeu.— Blue (@blue95110) July 30, 2026
O gol que o Canobbio acabou de perder. Vou passar mal, cara.— Andrews (@andrewsincer0) July 30, 2026
Como foi Fluminense x Bahia?
Fluminense e Bahia foram para o intervalo empatando por 0 a 0, em um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. As equipes dividiram o controle da posse de bola e criaram poucas oportunidades claras de gol. A principal oportunidade foi dos donos da casa, logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk cara a cara com Ronaldo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O momento de maior animação da torcida tricolor foi já nos minutos finais da primeira etapa, quando Thiago Silva saiu do banco para substituir o lesionado Freytes.
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O Fluminense voltou do intervalo dominando as ações ofensivas e a posse de bola. Hulk, Thiago Silva e Soteldo acumularam chances para o Tricolor, mas sem efetividade. O zagueiro, inclusive, foi substituído aos 17'/2°T com aparentes dores na posterior da coxa direita. O controle, no entanto, não foi convertido em gols, e a partida virou uma trocação de saídas em velocidades pouco eficientes. Canobbio teve a melhor oportunidade ao sair de frente para o Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro. Cano também teve chance ao receber dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.
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