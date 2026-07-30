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Mauro Cezar critica Jardim no Flamengo: 'Destruiu o que herdou'

Rubro-Negro empatou mais uma partida pelo Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 05:40
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Mauro Cezar critica trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo (Foto: Reprodução)

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o trabalho do técnico Leonardo Jardim após mais uma partida ruim do Flamengo na temporada. A equipe rubro-negra empatou com o Internacional, na última quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comentarista foi sincero ao comparar o trabalho atual com o de Filipe Luís, último comandante antes do português. Mauro Cezar afirmou que a equipe piorou e vive um momento conturbado com Leonardo Jardim.

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— O técnico Leonardo Jardim simplesmente destruiu tudo o que herdou. Eu acho ele um técnico ruim? Não. Só acho que, comprovadamente, não combina com o elenco do Flamengo. O estilo dele é antagônico ao que essa equipe apresentava, e pode apresentar, em um outro contexto — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Tudo é muito distante daquilo que o time já apresentou. Então, estamos vendo o Flamengo muito mal. O jogo seguinte está sendo sempre o pior. A equipe de Filipe Luís era fortíssima, com problemas, assim como qualquer outro, precisava passar por aprimoramentos. O próprio Filipe, que era muito jovem como técnico. Mas o que está acontecendo agora é gravíssimo. Aquele time campeão não existe mais — concluiu.  

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Como foi Internacional x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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