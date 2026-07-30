Vitória x Palmeiras: ex-árbitro analisa polêmicas e aponta erro capital
Árbitro expulsou dois jogadores do clube baiano
O árbitro Alex Gomes Stefano errou ao expulsar o zagueiro Cacá na partida entre Vitória e Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão, disputada na quarta-feira (29). Esta é a avaliação de Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem da ESPN.
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O jogo teve um primeiro tempo marcado por controvérsias e reclamações contra o árbitro, que expulsou dois jogadores do Vitória antes do intervalo. Com a vantagem numérica, o Palmeiras marcou dois gols ainda na etapa inicial.
Expulsão de Cacá
O lance que gerou mais debate foi o carrinho de Cacá em Jhon Arias. Simon avaliou que o VAR interveio de forma equivocada ao recomendar a expulsão.
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- Cacá dá um carrinho que pega a bola e depois com a perna, que não tem como retirar, acerta com as travas a panturrilha do Arias. O árbitro nem falta marcou. O VAR interveio e o árbitro apresentou o cartão vermelho equivocadamente. Jogada temerária passível de cartão amarelo - disse Simon.
Lance polêmico de Maurício
Antes disso, jogadores do Vitória haviam pedido a expulsão de Maurício, do Palmeiras, após o meia acertar o queixo de Cacá com o braço em uma disputa de bola. Simon defendeu a decisão do árbitro de aplicar apenas o amarelo
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- Maurício deixa o braço e acerta o queixo do Cacá. Jogada temerária e lance de cartão amarelo. Decisão correta do árbitro - afirmou o comentarista.
Segunda expulsão do Vitória
O zagueiro Luan Cândido também foi expulso no primeiro tempo após fazer um gesto insinuando que o árbitro estava roubando. Simon considerou a decisão acertada.
- Jogador faz o gesto que está roubando. Não tem outra decisão que não seja o vermelho. O VAR interveio corretamente - finalizou o comentarista de arbitragem.
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