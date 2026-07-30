logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Vitória x Palmeiras: ex-árbitro analisa polêmicas e aponta erro capital

Árbitro expulsou dois jogadores do clube baiano

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 07:50
Favorite o Lance! no Google
Palmeiras x Vitória
Palmeiras x Vitória, pela 21ª rodada do Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

O árbitro Alex Gomes Stefano errou ao expulsar o zagueiro Cacá na partida entre Vitória e Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão, disputada na quarta-feira (29). Esta é a avaliação de Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem da ESPN.

➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras

O jogo teve um primeiro tempo marcado por controvérsias e reclamações contra o árbitro, que expulsou dois jogadores do Vitória antes do intervalo. Com a vantagem numérica, o Palmeiras marcou dois gols ainda na etapa inicial.

continua após a publicidade

Expulsão de Cacá

O lance que gerou mais debate foi o carrinho de Cacá em Jhon Arias. Simon avaliou que o VAR interveio de forma equivocada ao recomendar a expulsão.

➡️ Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

- Cacá dá um carrinho que pega a bola e depois com a perna, que não tem como retirar, acerta com as travas a panturrilha do Arias. O árbitro nem falta marcou. O VAR interveio e o árbitro apresentou o cartão vermelho equivocadamente. Jogada temerária passível de cartão amarelo - disse Simon.

continua após a publicidade

Lance polêmico de Maurício

Antes disso, jogadores do Vitória haviam pedido a expulsão de Maurício, do Palmeiras, após o meia acertar o queixo de Cacá com o braço em uma disputa de bola. Simon defendeu a decisão do árbitro de aplicar apenas o amarelo

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Maurício deixa o braço e acerta o queixo do Cacá. Jogada temerária e lance de cartão amarelo. Decisão correta do árbitro - afirmou o comentarista.

continua após a publicidade

Segunda expulsão do Vitória

O zagueiro Luan Cândido também foi expulso no primeiro tempo após fazer um gesto insinuando que o árbitro estava roubando. Simon considerou a decisão acertada.

- Jogador faz o gesto que está roubando. Não tem outra decisão que não seja o vermelho. O VAR interveio corretamente - finalizou o comentarista de arbitragem.

continua após a publicidade

Veja os melhores momentos do jogo:

Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão
Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcedores reagem à fala de Ancelotti sobre Brasil na Copa: 'Esqueceu'

Há 37 minutos
Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional

Fora de Campo

Torcida do Flamengo perde a paciência com titular após empate: 'Ridículo'

Há 1 hora
mauro-cezar-2

Fora de Campo

Mauro Cezar critica Jardim no Flamengo: 'Destruiu o que herdou'

Há 2 horas
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro

Fora de Campo

Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube

Há 7 horas
Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana

Futebol Nacional

Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Há 8 horas
Canobbio em ação durante Fluminense x Bahia pelo Brasileirão

Fora de Campo

Gol perdido por Canobbio em Fluminense x Bahia revolta: 'Inacreditável'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Tássio, ex-jogador do Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Torcida do Flamengo se revolta com arbitragem em Vitória x Palmeiras

Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão

Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns'

Gustavo Gómez em ação durante Vitória x Palmeiras

Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre quatro de vantagem

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Hulk, do Fluminense, puxando o short

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras

Renato Maurício Prado

Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo

Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo

Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Jogadores do Vacso reclamam de pênalti

Possível pênalti em Vasco x Ind. Medellín revolta torcedores: 'Piada'

Vasco x Ind. Medellín foi marcado por polêmica de arbitragem

Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol'