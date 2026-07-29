Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras Lance aconteceu no primeiro tempo

O Vitória recebeu o Palmeiras nesta quarta-feira (29) pelo Brasileirão, e o árbitro Alex Gomes Stefano expulsou Cacá e Luan Cândido no mesmo momento. Os defensores receberam cartões vermelhos diretos, por motivos diferentes, ainda no primeiro tempo do jogo.

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Aos 37 minutos, Cacá aplicou um carrinho em Jhon Arias e, com a sola da chuteira, atingiu a perna esquerda do colombiano. Após análise do VAR, o camisa 25 foi expulso da partida. Em decorrência da decisão da arbitragem, Luan Cândido reclamou acintosamente e fez o gesto de roubo com as mãos. Após a atitude, o defensor também recebeu cartão vermelho e deixou o campo de forma precoce.

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Minutos antes de toda a confusão, os jogadores do Vitória haviam pedido a expulsão de Mauricio, do Palmeiras, por uma cotovelada que atingiu justamente Cacá. A arbitragem não entendeu como um lance para tal punição e manteve o jogador em campo. Mauricio marcou o primeiro gol da partida nos acréscimos do primeiro tempo.

Cacá, do Vitória, foi expulso por entrada em Arias, do Palmeiras (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Árbitro de Vitória x Palmeiras protagonizou outras polêmicas e recebeu críticas de Hulk

A atuação de Alex Gomes Stefano no Barradão não é a primeira marcada por um episódio de contestação em sua carreira. Em agosto de 2025, o árbitro esteve no centro de uma grande polêmica durante o duelo entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena do Galo. Naquela partida, ele expulsou o volante gremista Dodi e o defensor atleticano Junior Alonso por um suposto desentendimento nos acréscimos da etapa final.

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O caso ganhou repercussão nacional porque Stefano decidiu manter os cartões vermelhos mesmo após ser orientado pelo VAR a revisar a jogada. O árbitro de vídeo, na ocasião, indicou que as imagens não mostravam agressão ou soco, mas apenas empurrões sem intensidade necessária para caracterizar uma infração grave, o que não justificaria a expulsão direta. A teimosia do árbitro em manter sua decisão de campo provocou a fúria de Hulk, que criticou duramente a postura do juiz na saída do gramado.

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— Todo mundo viu que não era para vermelho, e ele expulsou da mesma forma. Isso mostra o ego, que muitas vezes atrapalha — declarou o atacante do Galo na época, afirmando ainda que faltou humildade ao profissional para admitir o erro.

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Na mesma partida, Stefano já havia demonstrado insegurança ao dar apenas amarelo para o atacante Cuello em uma entrada violenta, mudandoa punição para expulsão somente após ser chamado pela cabine de vídeo.

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