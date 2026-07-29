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Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Pedro Henrique marcou de cabeça

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 23:44
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Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana
RB Bragantino venceu o Sporting Cristal (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O RB Bragantino venceu o Sporting Cristal por 1 a 0 nesta quarta-feira (29) e se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana. A partida, disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, teve o zagueiro Pedro Henrique como o personagem decisivo do confronto.

➡️Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

O jogo de ida, no Peru, havia terminado em 0 a 0 e, após a vitória pelo placar mínimo no jogo de volta, o Massa Bruta enfrentará o Atlético-MG na próxima fase da competição internacional. O Galo terminou com a liderança do Grupo B e já havia garantido a vaga nas oitavas.

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O gol do jogo foi marcado por Pedro Henrique, de cabeça, após passe de Lucas Barbosa. O camisa 14 recebeu passe, também de cabeça, após jogada ensaiada e balançou as redes da equipe peruana.

Veja o único gol do jogo:

Pedro Henrique, do RB Bragantino cebecando contra o Sporting Cristal
Pedro Henrique foi o autor do gol do RB Bragantino sobre o Sporting Cristal na Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Saiba como foi a classificação do Vasco na Sul-Americana

O Vasco teve mais volume de jogo, mas sem transformar essa superioridade em chances claras de gol. A equipe concentrou boa parte das ações ofensivas pelo lado esquerdo, com Lucas Piton e Nuno Moreira, mas as poucas jogadas que realmente fizeram a torcida prender a respiração nasceram pela direita, em combinações entre Andrés Gómez e Paulo Henrique. Ainda muito nervoso, o Cruz-Maltino acumulou erros de passe e de tomada de decisão, enquanto o Independiente Medellín buscou explorar justamente esses equívocos para acelerar nos contra-ataques.

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Na segunda etapa, o Vasco sofreu menos defensivamente e, apesar de ainda cometer muitos erros técnicos, conseguiu criar as melhores oportunidades da partida. Logo após a parada para hidratação, o Cruz-Maltino protagonizou sua melhor jogada até então. Jair recuperou a bola próximo à bandeirinha de escanteio, ainda no campo de defesa, e iniciou um rápido contra-ataque. Após boa troca de passes, Adson recebeu na área e finalizou. A bola bateu na barriga de Mantilla e, em seguida, em seu braço, gerando fortes reclamações dos jogadores e da torcida, que pediram pênalti. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance ao árbitro principal. No entanto, ao analisar toda a origem da jogada, o juiz identificou um toque de mão de Jair na recuperação da posse e anulou qualquer possibilidade de penalidade.

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O lance não abalou o Vasco, que chegou ao gol pouco mais de dez minutos depois. Em uma bela jogada coletiva, Brenner encontrou Adson pela direita, que tocou para Paulo Henrique. O lateral foi à linha de fundo e cruzou na medida para Thiago Mendes aparecer livre na área e finalizar para o fundo das redes, marcando o único gol da partida e garantindo a classificação do Cruz-Maltino às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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