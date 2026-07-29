Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube Ex-atacante foi vítima de ventania no Rio de Janeiro

O Botafogo se manifestou nesta quarta-feira (29) após a confirmação da morte do ex-jogador Tássio, que teve passagem pelo clube. Ele foi uma das vítimas da ventania que castigou o Rio de Janeiro. O ex-atleta não resistiu após o desabamento de um muro próximo na Rua Dr. Júlio Otoni, no bairro de Santa Teresa. Ele estava acompanhado de um amigo, este identificado como Vandré Cordeiro.

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Tássio vestiu a camisa do Glorioso em 2015, ano em que a equipe disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua passagem, foram seis jogos disputados e um gol marcado.

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Nas imagens disponibilizadas por câmeras de segurança da região, é possível ver que o muro desaba em cima das duas vítimas e, rapidamente, a poeira toma conta do local. Um grupo de adolescentes estava próximo, mas não foi atingido. Veja a manifestação do clube abaixo:

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— Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz — publicou o clube carioca.

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Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.



Neste momento de… pic.twitter.com/e0GBOqupbs — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2026

Carreira e passagem pelo Botafogo

Tássio Maia dos Santos teve carreira de muita rodagem. Além de ter vestido a camisa do Botafogo, o ex-jogador passou por outros clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Volta Redonda, Bangu e Madureira, e também vestiu as camisas de Portuguesa Santista, Tombense e Figueirense.

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Ele foi contratado pelo Glorioso no início de 2015 para a disputa da Série B após rodagem no futebol europeu por CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Depois disso, vestiu a camisa do Bragantino e jogou na China antes de chegar ao Nilton Santos.

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dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

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