logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube

Ex-atacante foi vítima de ventania no Rio de Janeiro

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 23:53
Favorite o Lance! no Google
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

O Botafogo se manifestou nesta quarta-feira (29) após a confirmação da morte do ex-jogador Tássio, que teve passagem pelo clube.  Ele foi uma das vítimas da ventania que castigou o Rio de Janeiro. O ex-atleta não resistiu após o desabamento de um muro próximo na Rua Dr. Júlio Otoni, no bairro de Santa Teresa. Ele estava acompanhado de um amigo, este identificado como Vandré Cordeiro.

➡️ Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Tássio vestiu a camisa do Glorioso em 2015, ano em que a equipe disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua passagem, foram seis jogos disputados e um gol marcado.

continua após a publicidade

Nas imagens disponibilizadas por câmeras de segurança da região, é possível ver que o muro desaba em cima das duas vítimas e, rapidamente, a poeira toma conta do local. Um grupo de adolescentes estava próximo, mas não foi atingido. Veja a manifestação do clube abaixo:

➡️ Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja

— Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz — publicou o clube carioca.

continua após a publicidade

Carreira e passagem pelo Botafogo

Tássio Maia dos Santos teve carreira de muita rodagem. Além de ter vestido a camisa do Botafogo, o ex-jogador passou por outros clubes tradicionais do Rio de Janeiro, como Volta Redonda, Bangu e Madureira, e também vestiu as camisas de Portuguesa Santista, Tombense e Figueirense.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ele foi contratado pelo Glorioso no início de 2015 para a disputa da Série B após rodagem no futebol europeu por CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Depois disso, vestiu a camisa do Bragantino e jogou na China antes de chegar ao Nilton Santos.

continua após a publicidade

dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tássio defendeu o Botafogo em 2015
Tássio defendeu o Botafogo em 2015 (Foto: Divulgação/Botafogo)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana

Futebol Nacional

Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Há 19 minutos
Canobbio em ação durante Fluminense x Bahia pelo Brasileirão

Fora de Campo

Gol perdido por Canobbio em Fluminense x Bahia revolta: 'Inacreditável'

Há 27 minutos
Tássio, ex-jogador do Botafogo

Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Há 1 hora
Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Futebol Nacional

Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

Há 1 hora
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Fora de Campo

Torcida do Flamengo se revolta com arbitragem em Vitória x Palmeiras

Há 1 hora
Arbitragem polêmica em Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão

Fora de Campo

Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Gustavo Gómez em ação durante Vitória x Palmeiras

Veja gols em Vitória x Palmeiras: Alviverde abre quatro de vantagem

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Internacional

Hulk, do Fluminense, puxando o short

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Vitória x Palmeiras

Renato Maurício Prado

Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo

Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo

Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Jogadores do Vacso reclamam de pênalti

Possível pênalti em Vasco x Ind. Medellín revolta torcedores: 'Piada'

Vasco x Ind. Medellín foi marcado por polêmica de arbitragem

Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol'

Impedimento semiautomático em Internacional x Flamengo

Novo impedimento semiautomático contra o Flamengo viraliza: 'Loucura'

Thiago Mendes abraçando companheiro de Vasco

Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Gol perdido em Internacional x Flamengo repercute: 'Jogou no lixo'

Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo

Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'