logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Jogador morreu atingido por um muro que caiu em Santa Teresa, no Rio

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 23:03
Atualizado há 37 minutos
Favorite o Lance! no Google
Tássio, ex-jogador do Botafogo
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu após ser atingido por um muro. (Foto: Reprodução)

Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, morreu em um acidente causado pela forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29). Aos 41 anos, o ex-centroavante, que teve passagem pelo Botafogo, morreu após o desabamento de um muro na Rua Dr. Júlio Otoni, no bairro de Santa Teresa, na região central da cidade. No momento do acidente, as rajadas de vento na capital fluminense ultrapassaram os 100 km/h.

Tássio estava acompanhado de um amigo, identificado como Vandré Cordeiro, que também não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que a estrutura desabou sobre os dois homens e um veículo estacionado. Um grupo de adolescentes que passava pela calçada instantes antes conseguiu escapar sem ferimentos.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Tássio teve passagem pelo Botafogo na Série B

Tássio defendeu o Botafogo em 2015
Tássio defendeu o Botafogo em 2015 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em Santa Teresa, foi contratado no início de 2015 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 1,94 m de altura, o centroavante chamava a atenção pelo porte físico e chegou a ser apelidado pela torcida de "Tássio Abreu", em referência ao ídolo uruguaio Loco Abreu, com quem dizia ter características de jogo semelhantes.

Durante sua curta trajetória no Glorioso, o atacante disputou seis partidas e marcou um gol. Ele também era frequentemente confundido fisicamente com outro ex-centroavante conhecido do futebol brasileiro, Tuta.

continua após a publicidade

Ex-jogador do Botafogo atuou em vários clubes

Tássio durante treino (Divulgação)
Tássio durante treino (Divulgação)

Revelado pelas categorias de base do São Cristóvão, Tássio teve uma carreira profissional marcada pela passagem em diversos clubes entre 2002 e 2019. No Rio de Janeiro, além do Botafogo, defendeu equipes tradicionais como Volta Redonda, Bangu, Madureira, Mirassol e Resende. Em 2010, teve papel de destaque no Figueirense, participando da campanha que garantiu o acesso do clube catarinense à Série A.

O ex-atleta também tem ampla experiência internacional, e atuou em países como Bulgária (CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv), Coreia do Sul (Busan IPark), China (Wuhan Zall), Irã, Grécia, Chipre e Portugal. Antes de encerrar a carreira, passou pelo futebol dos Emirados Árabes, onde defendeu o Ajman e o Hatta Club.

continua após a publicidade

A morte do ex-jogador do Botafogo gerou uma onda de lamentações entre torcedores e antigos clubes por onde passou. O Corpo de Bombeiros confirmou que a queda do muro em Santa Teresa foi uma das ocorrências mais graves registradas durante o temporal que causou transtornos e falta de luz em diversos pontos do estado.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tássio, ex-jogador do Botafogo, morreu no Rio de Janeiro

Fora de Campo

Botafogo se manifesta após morte de ex-jogador do clube

Há 10 minutos
Botafogo tem a melhor campenha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo

Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja

Há 38 minutos
Tássio defendeu o Botafogo em 2015

Futebol Nacional

Ex-atacante do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos durante ventania no Rio

Há 1 hora
John Textor deixou o comando da SAF do Botafogo

Botafogo

Justiça do Rio nega pedido de Textor para bloquear ações da SAF do Botafogo

Há 8 horas
Miguel Caldas é uma das joias da base do Botafogo

Botafogo

Joia do Botafogo, Miguel Caldas completa 18 anos em alta na base e observado por Franclim

Há 9 horas
Luiz Henrique é ídolo do Botafogo

Botafogo

Luiz Henrique aceita voltar, mas Botafogo esbarra em Danilo e momento da SAF

Há 10 horas
Mais LANCE!
Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro

Montoro se destaca e amplia leque de Franclim para variações no Botafogo

Ilsinho já vestiu a camisa do Palmeiras

Ilsinho critica decisão de Danilo, do Botafogo: 'Vai se arrepender'

Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Cruzeiro

Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'

Danilo Pereira é o novo reforço do Botafogo

Botafogo regulariza Danilo Pereira para o Campeonato Brasileiro

Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas

Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

Botafogo venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão

Botafogo aproveita folga e terá 'semana cheia' de olho em clássico

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

Natane comemora seu gol pelo Botafogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca Feminino

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/07/2026)

Justino fez o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro

'Joias do Bairro' pedem passagem e se destacam com Franclim no Botafogo

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo

Franclim brinca e elogia Artur Jorge após vitória do Botafogo: 'Muito importante'

Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio

Torcida do Botafogo provoca Artur Jorge após vitória no Brasileirão

Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo

Alex Telles celebra 100º jogo pelo Botafogo e elogia grupo após vitória