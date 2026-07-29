Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio? Jogador morreu atingido por um muro que caiu em Santa Teresa, no Rio

Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, morreu em um acidente causado pela forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29). Aos 41 anos, o ex-centroavante, que teve passagem pelo Botafogo, morreu após o desabamento de um muro na Rua Dr. Júlio Otoni, no bairro de Santa Teresa, na região central da cidade. No momento do acidente, as rajadas de vento na capital fluminense ultrapassaram os 100 km/h.

Tássio estava acompanhado de um amigo, identificado como Vandré Cordeiro, que também não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que a estrutura desabou sobre os dois homens e um veículo estacionado. Um grupo de adolescentes que passava pela calçada instantes antes conseguiu escapar sem ferimentos.

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Tássio teve passagem pelo Botafogo na Série B

Tássio defendeu o Botafogo em 2015 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em Santa Teresa, foi contratado no início de 2015 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 1,94 m de altura, o centroavante chamava a atenção pelo porte físico e chegou a ser apelidado pela torcida de "Tássio Abreu", em referência ao ídolo uruguaio Loco Abreu, com quem dizia ter características de jogo semelhantes.

Durante sua curta trajetória no Glorioso, o atacante disputou seis partidas e marcou um gol. Ele também era frequentemente confundido fisicamente com outro ex-centroavante conhecido do futebol brasileiro, Tuta.

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Ex-jogador do Botafogo atuou em vários clubes

Tássio durante treino (Divulgação)

Revelado pelas categorias de base do São Cristóvão, Tássio teve uma carreira profissional marcada pela passagem em diversos clubes entre 2002 e 2019. No Rio de Janeiro, além do Botafogo, defendeu equipes tradicionais como Volta Redonda, Bangu, Madureira, Mirassol e Resende. Em 2010, teve papel de destaque no Figueirense, participando da campanha que garantiu o acesso do clube catarinense à Série A.

O ex-atleta também tem ampla experiência internacional, e atuou em países como Bulgária (CSKA Sofia e Lokomotiv Plovdiv), Coreia do Sul (Busan IPark), China (Wuhan Zall), Irã, Grécia, Chipre e Portugal. Antes de encerrar a carreira, passou pelo futebol dos Emirados Árabes, onde defendeu o Ajman e o Hatta Club.

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A morte do ex-jogador do Botafogo gerou uma onda de lamentações entre torcedores e antigos clubes por onde passou. O Corpo de Bombeiros confirmou que a queda do muro em Santa Teresa foi uma das ocorrências mais graves registradas durante o temporal que causou transtornos e falta de luz em diversos pontos do estado.

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