Wesley, ex-Flamengo, choca ao mostrar alto valor gasto em 'skin' de CS Preço de itens virtuais ultrapassam R$ 13 mil cada

Wesley, lateral da Roma e revelado pelo Flamengo, publicou um vídeo nas redes sociais em que desafia a esposa a adivinhar quanto gastou em "skins" (acessórios para jogos eletrônicos) no jogo Counter-Strike. Algumas das peças digitais exibidas pelo jogador ultrapassam os R$ 13 mil por unidade.

Em tom descontraído, o vídeo registra a reação de Amanda França, esposa de Wesley, que demonstra surpresa e incredulidade ao descobrir o valor dos itens adquiridos pelo lateral. Veja:

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Passagem de Wesley pelo Flamengo

Wesley chegou ao Flamengo em 2021 e no mesmo ano recebeu chance no time principal. A sua estreia foi em dezembro daquela temporada, em uma derrota para o Atlético-GO. Mas, foi apenas no início do ano seguinte que ele foi promovido ao profissional, ainda sem muito espaço.

A temporada de 2023 de Wesley com a camisa do Flamengo foi marcante em sua carreira, mas também conturbada. O lateral teve sequência no time titular durante o Campeonato Carioca, e começou a conviver com críticas. No total, ele disputou 54 jogos com a camisa do Flamengo (46 como titular) naquele ano, conquistando o seu espaço no elenco.

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O início de 2024 foi turbulento para o Flamengo, após o técnico Tite não conseguir fazer a sua equipe atingir o desempenho esperado pelos torcedores. Diante desse cenário, alguns jogadores conviveram com críticas, como Wesley. Durante um protesto no Ninho do Urubu em maio, o lateral foi alvo de xingamentos e vaias dos rubro-negros.

Wesley em ação pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a mudança no comando técnico (saída de Tite e chegada de Filipe Luís), o Flamengo teve uma mudança de postura, e conquistou o título da Copa do Brasil ao término da temporada. Assim como a equipe no geral, Wesley também deu a volta por cima, e fez grandes atuações com a camisa do Flamengo.

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Filipe Luís potencializou o lateral-direito do Flamengo, que teve uma notória melhora em seu desempenho. De um jogador que tinha como a única grande característica o ímpeto ofensivo, Wesley se tornou um lateral que também demonstrava o seu valor na defesa, chamando a atenção de clubes de fora do país.

A temporada de 2025 começou com o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, e o time rubro-negro teve Wesley como um de seus destaques contra o Botafogo. Após a conquista do troféu em Belém, o técnico Filipe Luís enalteceu o lateral e fez uma previsão, que está prestes a se confirmar.

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Números de Wesley com a camisa do Flamengo

⚔️Jogos disputados: 139

✅ Vitórias: 76 (55%)

🤝 Empates: 32 (23%)

❌ Derrotas: 31 (22%)

⚽ Gols marcados: 3

🏆Títulos de Wesley pelo Flamengo

Libertadores: 2022

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Campeonato Carioca: 2024 e 2025

Supercopa do Brasil: 2025