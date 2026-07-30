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Torcida do Flamengo perde a paciência com titular após empate: 'Ridículo'

Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 06:35
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Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional
Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o volante Erick Pulgar foi muito criticado por torcedores rubro-negros nas redes sociais.

Na reta final da partida, o meia chileno disputou uma bola com Paulinho e acertou uma cotovelada no pescoço do adversário. Matheus Candançan viu e aplicou o cartão amarelo. Como estava pendurado, Pulgar desfalca o Flamengo na próxima rodada.

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Nas redes sociais, flamenguistas se irritaram com a atuação do volante e com o cartão "desncesessário" no final da partida. Veja o lance e os comentários abaixo:

Pulgar em ação no amistoso do Flamengo contra o Olimpia em Brasília
Pulgar em ação no amistoso do Flamengo contra o Olimpia em Brasília (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Veja comentários sobre o volante

Como foi Internacional x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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