Cena de Hulk e Raphael Claus em Fluminense x Bahia impressiona: 'Atropelou' Lance aconteceu no segundo tempo da partida

Durante a partida entre Fluminense e Bahia na última quarta-feira (29), Hulk trombou em Raphael Claus no segundo tempo de jogo e gerou reações nas redes sociais. Sem qualquer sinal de intenção, o jogador derrubou o árbitro e, com bom humor, eles se entenderam após o incidente.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Em jogada de ataque do time comandado por Luis Zubeldía aos 28 minutos da segunda etapa, o camisa 7 tentou tabelar com Hércules e, enquanto se projetava ao ataque para receber o passe, esbarrou no juiz. O jogo parou e Raphael Claus aceitou a ajuda de Hulk, que ofereceu a mão para levantá-lo. Everton Ribeiro, do Bahia, ainda brincou pedindo um amarelo ao atacante.

continua após a publicidade

Veja o momento em que Hulk tromba em Raphael Claus e alguns comentários de internautas:

Simplesmente o hulk derrubando o raphael claus pic.twitter.com/BZDbNFdyvb — Balota Romântico (@balotaromantico) July 30, 2026

O Hulk atropelou o Claus kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Minah ✨ (@minahcomment) July 30, 2026

Pior que o Hulk é uma geladeira, o Claus deve ter perdido até o rumo de casa nessa https://t.co/UWzZFwRz3c — Niji (@NijiRevival) July 30, 2026

hulk fez falta no CLAUS 😭😭😭😭😭😭😭😭 — gabi (@iamgabxxs) July 30, 2026

Mano olha a força do Hulk. O Claus é mais alto que ele 🤣🤣🤣 e caiu como um saco de batatas. — Opinião do Chefe (@opiniaodochefe) July 30, 2026

Fluminense e Bahia empataram em 0 a 0 no Maracanã (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Como foi Fluminense x Bahia no Brasileirão?

Fluminense e Bahia foram para o intervalo empatando por 0 a 0, em um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. As equipes dividiram o controle da posse de bola e criaram poucas oportunidades claras de gol. A principal oportunidade foi dos donos da casa, logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk cara a cara com Ronaldo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O momento de maior animação da torcida tricolor foi já nos minutos finais da primeira etapa, quando Thiago Silva saiu do banco para substituir o lesionado Freytes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Fluminense voltou do intervalo dominando as ações ofensivas e a posse de bola. Hulk, Thiago Silva e Soteldo acumularam chances para o Tricolor, mas sem efetividade. O zagueiro, inclusive, foi substituído aos 17'/2°T com aparentes dores na posterior da coxa direita. O controle, no entanto, não foi convertido em gols, e a partida virou uma trocação de saídas em velocidades pouco eficientes. Canobbio teve a melhor oportunidade ao sair de frente para o Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro. Cano também teve chance ao receber dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições