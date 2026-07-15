Por que Fifa autorizou a Argentina a usar 2º uniforme contra a Inglaterra na Copa?
Seleção argentina recebeu aval para usar camisa reserva na semifinal
Argentina e Inglaterra já definiram os uniformes que utilizarão no confronto válido pela semifinal da Copa do Mundo. A seleção inglesa entrará em campo com sua camisa principal, branca, enquanto os argentinos atuarão com o uniforme alternativo azul-marinho.
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A permissão contemplada à Argentina de utilizar o segundo uniforme se deu por meio de autorização da Fifa, após solicitação da Federação Argentina. A escolha tem a ver com uma superstição dos hermanos com o uniforme reserva, que é associado a vitórias marcantes sobre o rival inglês, tendo como principal exemplo a campanha de 1986, quando a Argentina derrotou a Inglaterra nas quartas de final da competição por 2 a 1, em um jogo marcado por Diego Maradona, que marcou o conhecido gol "Mão de Deus" e o chamado "Gol do século".
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Por isso, a camisa azul-escura está vinculada ao simbolismo das vitórias albicelestes sobre os ingleses em Copas, o que pode servir como uma espécie de amuleto para o confronto decisivo desta quarta-feira (15), que acontecerá às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Mas por que o pedido foi concedido?
O regulamento da Copa do Mundo autoriza que as seleções solicitem alterações nas combinações de uniformes para uma partida específica. No entanto, qualquer mudança precisa ser previamente analisada e aprovada pela Fifa, responsável pela definição oficial das cores utilizadas em cada confronto.
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Segundo o jornal "As", da Espanha, a solicitação, enviada cerca de 48 horas antes da partida, foi permitida em virtude do fato de a Inglaterra ser considerada mandante do confronto, o que dá a ela o direito de escolha por utilizar o primeiro uniforme na partida.
No mata-mata, os líderes de cada grupo entram em campo como mandantes no primeiro confronto eliminatório. Nesta edição, por conta do novo formato com 48 seleções, o mando dos duelos é definido previamente pela Fifa. A partir das fases seguintes, a condição de mandante acompanha a posição ocupada no chaveamento original: o vencedor do confronto posicionado acima no bracket mantém o mando diante do classificado da partida imediatamente abaixo, e essa lógica se repete até a final.
Ou seja, por exemplo, o vencedor da configurada "quartas 1" enfrenta o vencedor da "quartas 2" como o mandante do confronto. Seguindo por esse caminho, como a Inglaterra se classificou pelo confronto das "quartas 2" e a Argentina pelas "quartas 3", a partir do chaveamento pré-estabelecido pela Fifa. Por isso, a entidade considera a Inglaterra como a equipe mandante do confronto.
Superstição albiceleste
Doze anos depois de eliminar a Inglaterra, na Copa do Mundo do México, em 1986, com brilho de Maradona, a Argentina voltou a usar o uniforme azul-escuro contra o rival europeu, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, na França. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, a equipe sul-americana se classificou nos pênaltis, reforçando ainda mais a "mística" do segundo uniforme contra os ingleses.
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, comentou sobre a tal superstição argentina, disse que compreende e concorda com a atitude dos rivais e que também usará suas "mandingas" pessoais para nivelar o jogo.
— Eu teria feito o mesmo se houvesse alguma superstição envolvida. Tenho minhas rotinas supersticiosas também. Temos nossos amuletos da sorte, e essas coisas são normais no esporte de alto nível — comentou o treinador inglês.
Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta, valendo a última vaga na decisão da Copa do Mundo. Quem avançar encara a Espanha na grande final, prevista para domingo (19), também às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Já o derrotado disputará o terceiro lugar diante da França, no sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami.
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