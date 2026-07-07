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Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

Lionel Messi lidera a artilharia isolada desta edição com oito gols

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 15:00
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

O incansável Lionel Messi continua ampliando seus números históricos no futebol mundial. Ao empatar o placar no confronto contra Egito, válido pela fase de oitavas final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 da Argentina atingiu a impressionante marca de 21 gols na história dos Mundiais.

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    • O gol anotado contra a seleção norte-africana foi o 8º gol de Messi nesta edição de 2026, o que o coloca na liderança isolada da artilharia do atual torneio, deixando Haaland e Mbappé para trás.

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    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Com 21 gols anotados em suas participações em Mundiais, Messi se isola ainda mais no topo do ranking histórico de artilheiros do torneio da Fifa. O atacante argentino já deixou para trás o recorde do alemão Miroslav Klose, antigo detentor da marca com 16 gols, além de nomes como Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).

    A principal ameaça ao trono do argentino vem justamente de seu principal rival da atualidade: o francês Kylian Mbappé está logo atrás na tabela histórica, acumulando 19 gols em Copas do Mundo e acirrando a briga pelo topo a cada partida.

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    • Os 21 gols de Messi em Copas do Mundo


    O capitão argentino distribuiu suas bolas na rede ao longo de seis edições do torneio:

    Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol
    Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 0 gols
    Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 4 gols
    Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 1 gol
    Copa do Mundo de 2022 (Catar): 7 gols
    Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 8 gols (até o momento)

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