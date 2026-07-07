Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?
Lionel Messi lidera a artilharia isolada desta edição com oito gols
O incansável Lionel Messi continua ampliando seus números históricos no futebol mundial. Ao empatar o placar no confronto contra Egito, válido pela fase de oitavas final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 da Argentina atingiu a impressionante marca de 21 gols na história dos Mundiais.
O gol anotado contra a seleção norte-africana foi o 8º gol de Messi nesta edição de 2026, o que o coloca na liderança isolada da artilharia do atual torneio, deixando Haaland e Mbappé para trás.
Com 21 gols anotados em suas participações em Mundiais, Messi se isola ainda mais no topo do ranking histórico de artilheiros do torneio da Fifa. O atacante argentino já deixou para trás o recorde do alemão Miroslav Klose, antigo detentor da marca com 16 gols, além de nomes como Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).
A principal ameaça ao trono do argentino vem justamente de seu principal rival da atualidade: o francês Kylian Mbappé está logo atrás na tabela histórica, acumulando 19 gols em Copas do Mundo e acirrando a briga pelo topo a cada partida.
Os 21 gols de Messi em Copas do Mundo
O capitão argentino distribuiu suas bolas na rede ao longo de seis edições do torneio:
Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol
Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 0 gols
Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 4 gols
Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 1 gol
Copa do Mundo de 2022 (Catar): 7 gols
Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 8 gols (até o momento)
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