Quem é o juiz em Argentina x Egito na Copa do Mundo?
Árbitro já apitou grandes competições
François Letexier é o árbitro responsável pela partida entre Argentina e Egito na Copa do Mundo. O francês já apitou grandes eventos, como a final da Liga Europa 2021, a Supercopa da Europa em 2023 e a Eurocopa de 2024. Além disso, atuou na partida entre Benfica e Real Madrid, em que Vinicius Júnior foi alvo de ofensas racistas por parte de Gianluca Prestianni.
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Durante o tempo regulamentar de Argentina e Egito, o juiz interveio, anulando um gol da equipe africana por conta de uma falta no início da jogada, o que foi considerada a principal polêmica do confronto. Considerado o segundo melhor árbitro da França, atrás apenas de Clément Turpin, o profissional de 37 anos apitou três partidas do mundial até o momento.
Incluído na lista de árbitros da Fifa desde 2017, o profissional do nível 'elite' da Uefa iniciou a carreira aos 13 anos e começou a atuar em jogos profissionais em 2016, no Campeonato Francês. Dali em diante, o juiz se manteve em evidência e passou a ser chamado para grandes eventos, como a Champions League, Eurocopa e Copa do Mundo.
François Letexier também apitou Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes em 2025. Na ocasião, a partida terminou com vitória da equipe alviverde, com gol de Paulinho, na prorrogação, e com o zagueiro Gustavo Gómez expulso.
Além do apito, o francês também é formado em direito e atua como oficial de justiça nas horas vagas.
Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal
Lionel Messi isolou-se como o jogador que mais desperdiçou penalidades na história dos Mundiais, com quatro cobranças perdidas. O novo revés do astro argentino de 39 anos aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo no confronto contra o Egito, pela Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 teve a chance de cravar o empate, mas bateu no canto esquerdo e parou na defesa do goleiro Mostafa Shobeir. O dado contabiliza apenas as cobranças com a bola rolando, desconsiderando as disputas por alternadas.
O peso da marca da cal
Embora lidere a artilharia histórica das Copas do Mundo com 20 gols marcados, a marca dos doze passos tornou-se um fantasma para Lionel Messi. Com o erro diante do Egito — o seu segundo nesta edição do torneio —, o astro isolou-se ainda mais no topo dessa estatística negativa. Ele superou com folga o ganês Asamoah Gyan, antigo detentor do recorde com dois desperdícios acumulados nas edições de 2006 e 2010.
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Com o novo revés, o aproveitamento do capitão argentino em cobranças de pênalti no Mundial caiu para apenas 50% (quatro acertos em oito tentativas). Messi também segue como o atleta com mais penalidades máximas executadas na história da competição e, agora, é o único a desperdiçar duas cobranças em uma mesma edição do torneio.
Recordistas em cobranças de pênalti em Copas
O camisa 10 da Argentina lidera o volume de chutes diretos na história do torneio, seguido de perto pelo inglês Harry Kane:
Lionel Messi (Argentina): 8 tentativas (4 acertos e 4 erros)
Harry Kane (Inglaterra): 7 tentativas (6 acertos e 1 erro)
Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 tentativas (4 acertos e 1 erro)
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