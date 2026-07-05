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Brasileiros lamentam pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não pode'

Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 17:29
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Bruno-Guimaraes-lamenta-penalti-perdido-em-Brasil-x-Noruera
Bruno Guimaraes lamenta penalti perdido em Brasil x Noruera (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira teve um pênalti para abrir o placar no confronto contra a Noruega, deste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O responsável pela cobrança foi o meia Bruno Guimarães, que desperdiçou a cobrança.

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    O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Matheus Cunha foi derrubado por um carrinho dentro da área norueguesa. Em campo, o árbitro Ismail Elfath não marcou a infração, mas após uma revisão no VAR, assinalou a penalidade.

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    Bruno Guimarães foi para a bola. O meia tentou fintar a batida para deslocar o goleiro, mas Orjan Nyland ficou inteiro no lance e conseguiu realizar a defesa do arremate. Nas redes sociais, torcedores brasileiros lamentaram o ocorrido. Veja a repercussão abaixo:

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    • Bruno-Guimaraes-perde-penalti-em-Brasil-x-Noruega
    Bruno Guimaraes perde penalti em Brasil x Noruega (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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