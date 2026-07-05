Brasileiros lamentam pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não pode'
Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira teve um pênalti para abrir o placar no confronto contra a Noruega, deste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O responsável pela cobrança foi o meia Bruno Guimarães, que desperdiçou a cobrança.
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O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Matheus Cunha foi derrubado por um carrinho dentro da área norueguesa. Em campo, o árbitro Ismail Elfath não marcou a infração, mas após uma revisão no VAR, assinalou a penalidade.
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Bruno Guimarães foi para a bola. O meia tentou fintar a batida para deslocar o goleiro, mas Orjan Nyland ficou inteiro no lance e conseguiu realizar a defesa do arremate. Nas redes sociais, torcedores brasileiros lamentaram o ocorrido. Veja a repercussão abaixo:
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BRUNO GUIMARÃES PERDEU O PÊNALTI...— BMAIS (@falabmais) July 5, 2026
NADA PODE SER FÁCIL PRA NÓS TBM, PQP pic.twitter.com/Uvy8CLjukt
🇧🇷🇳🇴 Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil e jogo contra a Noruega segue em 0x0.pic.twitter.com/W4WitDo6Bh— Eixo Político (@eixopolitico) July 5, 2026
Não faz isso comigo Bruno Guimarães— Renato Vicente (@orenatovicente) July 5, 2026
Porra, Bruno Guimarães!— 💢 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 💢 (@4ntonellibjj) July 5, 2026
Ainda facilitou o trabalho do goleiro.
Não pode perder pênalti assim. #BRAXNOR #BRAZIL pic.twitter.com/YgeJaZdlr4
Por mais que o Bruno Guimarães esteja fazendo uma boa Copa, não pode numa seleção brasileira em Copa do Mundo ser o cobrador oficial.— Júlio Barreto (@juquiaramos) July 5, 2026
Essa seleção não tem comando, não tem referência. Quer ganhar essa Copa como???
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