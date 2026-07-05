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Por que Luís Roberto não está narrando Brasil x Noruega?

Everaldo Marques é o narrador responsável pelos jogos do Brasil na Globo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 18:09
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Luis Roberto - Globo
Luis Roberto está afastado por problemas de saúde (Foto: Reprodução)

Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e a ausência de Luís Roberto, da Globo, na narração da partida gerou questionamentos do público. A principal voz da emissora desde a saída de Galvão Bueno não está participando da cobertura do Mundial, e Everaldo Marques é o responsável por narrar os jogos da Seleção Brasileira.

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    Luís Roberto foi afastado das transmissões devido a um problema de saúde, diagnosticado em abril deste ano, que o impossibilitou de participar da competição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. Após exames de rotina, uma neoplasia localizada na região cervical foi o motivo pelo qual precisou interromper as atividades profissionais.

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    — Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — declarou Luis Roberto.

    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
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    • Pênalti perdido por Bruno Guimarães quebra escrita de 40 anos na Seleção Brasileira

    O pênalti perdido por Bruno Guimarães no confronto entre Brasil Noruega entrou para a história da Seleção Brasileira por um motivo negativo. A cobrança defendida pelo goleiro Nyland foi a primeira penalidade perdida pela Canarinho com a bola rolando em uma Copa do Mundo desde a edição de 1986, quando Zico desperdiçou a chance contra a França.

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    O levantamento considera apenas cobranças realizadas durante o tempo normal das partidas, sem incluir disputas por pênaltis. Desde o erro de Zico, há 40 anos, a Seleção havia convertido todas as penalidades marcadas a seu favor durante os 90 minutos dos jogos de Mundial.

    O lance aconteceu na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026Bruno Guimarães, um dos principais destaques da equipe de Carlo Ancelotti na competição, recebeu a bola de Vini Jr para bater o pênalti.

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    Sem Neymar, especialista na bola parada, e Igor Thiago e Lucas Paquetá, que betaram, recentemente, pênaltis com a Amarelinha, em campo, Bruno Guimarães cobrou o pênalti, mas parou no goleiro noruguês.

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